La Ciudad de Buenos Aires es, hace 16 años, el bastión del PRO. Perder ese distrito genera mucho nerviosismo dentro del partido amarillo, sobre todo por la posibilidad de que Martín Lousteau se quede con la candidatura de Juntos por el Cambio e instale al radicalismo a la cabeza de la gestión porteña. La discusión estalló cuando Patricia Bullrich acusó a Horacio Rodríguez Larreta de querer "entregar la Ciudad" a cambio de un apoyo para su proyecto presidencial. Las respuestas del larretismo fueron duras: la acusaron de populista y hasta le recordaron que llegó al cargo de presidenta del PRO a dedo. Por su parte, Jorge Macri advirtió que él no traicionó a nadie por sacarse una foto con Patricia Bullrich siendo ministro de Larreta. Y, de paso, María Eugenia Vidal se pronunció a favor de que la lista la encabece alguien del PRO.



La interna principal del fin de semana parecía que iba a ser entre los radicales y el PRO, luego de que en un acto cuestionaran distintos aspectos del gobierno de Mauricio Macri. Pero no fue así. Alfredo Cornejo salió al cruce de los radicales (ver aparte). Pero fue mucho más caliente la interna que se desató dentro del propio PRO por cómo se conducirán con las candidaturas en la Ciudad para asegurarse de que retendrán el distrito que les dio la base para alcanzar la presidencia.



La discusión se desató luego de una foto de Larreta y de Diego Santilli, que pasaron a saludar por el encuentro radical. Esto, sumado a las suspicacias que hubo por una foto de Larreta con Martín Lousteau y otra del senador con la ministra de Educación, Soledad Acuña, fue suficiente para prender el ventilador sobre una nueva interna. Se le puede sumar también que Lousteau habló de que las fórmulas serán cruzadas (es decir, él y una vice del PRO, ¿Acuña, por ejemplo?).



La que arrojó la primera piedra fue Patricia Bullrich, como no podía ser de otra manera. "El PRO tiene que conservar la Ciudad como su lugar, su semillero. Es una decisión de él (de Larreta) porque si por su candidatura presidencial quiere entregar una Ciudad, no creo que tenga que ser así". Sobre los radicales, Bullrich consideró que "Lousteau tiene todo el derecho de competir, pero nosotros como partido tenemos que tener columnas vertebrales y la Ciudad es una de ellas. No es cualquier lugar. Así como para el radicalismo lo son Jujuy, Corrientes o Mendoza".

La respuesta del larretismo llegó con los tapones de punta de la mano de uno de los armadores nacionales de Larreta, el diputado Álvaro González: “Bullrich hace populismo político y es una oportunista que no respeta el cargo que tiene en el PRO donde no la votó nadie y es presidenta a dedo". González destacó que serán los votantes porteños "quienes decidirán quién es el candidato de nuestra coalición” y recordó que el PRO tiene tres candidatos potenciales: Jorge Macri, Soledad Acuña y Fernán Quirós. Como Bullrich ya apoyó a Jorge Macri e insistió en que el candidato podía ser él, González recordó que “fue Horacio quien lo convocó a la ciudad para ser uno de sus principales ministros, por su exitosa gestión como intendente”.

A Bullrich también la cuestionó la larretista Silvia Lospenatto. “No es muy PRO creernos dueños de un territorio, eso es copiar lo que criticamos. Hace muchos años gobernamos la Ciudad porque en cada elección nos ganamos el apoyo de los porteños. En 2023 si el PRO presenta sus mejores candidatas/os en la interna de JxC sin dudas volveremos a ganar”, le contestó.

En el entorno de Lousteau, interpretan que hay mucho nerviosismo en el sector de Bullrich por la cercanía que muestran el senador y el jefe de Gobierno. En tanto, desde el sector de Bullrich sostienen que todo está más en el terreno de la amenaza hacia Jorge Macri después de la foto con la presidenta del PRO, que molestó y mucho en el gabinete porteño. "Hasta lo amenazaron con meterle un montón de listas en la interna", dicen.



Jorge Macri también se refirió a la cuestión en una entrevista radial, siempre en plan de bajar los humos: "Horacio asistió a un acto de la UCR. Nosotros tenemos un frente con ellos. Pero me ha nombrado a mi, a Sole Acuña y a Fernán. Hay una sobrelectura de las fotos. Sí me imagino una probable competencia entre dos o tres listas de Juntos por el Cambio en la Ciudad. Una seguramente de la UCR. Otra del PRO. Y veremos"

Sobre su foto con Bullrich, afirmó: "Voy a sumar todas las voluntades que pueda dentro del PRO. Me apoyó Mauricio, primero. Después Patricia. No siento que haya ninguna traición. Somos parte, todos, de la misma fuerza. Patricia lo que dijo es que el PRO tiene que tener su propuesta. No entiendo cual podría ser la traición que Patricia o Mauricio elijan a alguien del equipo de Horacio como un buen candidato. Nunca Horacio me dijo que se sienta traicionado".

Por su parte, María Eugenia Vidal se refirió en otra entrevista al tema y remarcó: “Para mí el sucesor de Horacio en la Ciudad tiene que ser del PRO. Tanto Mauricio como él hicieron un gran trabajo en los últimos 16 años y en el PRO hay equipo de sobra para continuar ese trabajo”.



La discusión sobre cómo articularán la sucesión en la Ciudad es, en este momento, la más caliente que tiene el PRO. Y está lejos de haberse terminado, porque algunos perciben que hay chances de que pierdan su bastión, no tanto a manos del peronismo como de sus aliados.