Ni lerdo ni perezoso, Alfredo Cornejo salió a agitar la interna radical. “La prioridad del Radicalismo debe ser garantizar la unidad de Juntos por el Cambio. No podemos caer en gestos de desunión”, lanzó en un tuit. Dos días después del acto que organizó el Comité Nacional de la UCR en Costa Salguero para conmemorar la victoria de Raúl Alfonsín en 1985, el senador mendocino y halcón radical cascoteó por partida doble a Gerardo Morales y a Martín Lousteau por las durísimas críticas que hicieron desde el acto al gobierno encabezado por Mauricio Macri.



“Los ruidos internos no contribuyen en nada, no le sirven al radicalismo, y tampoco le sirven a Juntos por el Cambio –dijo en una entrevista que luego publicó--. Lo que surgió finalmente del acto lamentablemente no fue la conmemoración de 39 años de un triunfo histórico que le hizo bien a la Argentina, sino surgió que era una crítica a Macri, me parece que no es correcto eso porque ese no era el objetivo del acto”. Y siguió: “Y esa responsabilidad no se la podemos echar al periodismo o a la opinión pública, surgió de los propios discursos”, remató.









Eso sí, el sábado no dijo nada. Y había celebrado. Entre uno y otro momento, el macrismo halcón se quejó por las críticas de los radicales e incendiado en sus propias internas, también reprochó el paso de Horacio Rodríguez Larreta por un acto que bendijo el lanzamiento de Martín Lousteau para la carrera por la Ciudad.