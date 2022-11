Elon Musk, el flamante propietario de Twitter, confirmó este martes el rumor que sonó durante todo el fin de semana: finalmente, las personas con cuentas verificadas y aquellas que deseen certificar la autenticidad de su perfil deberán pagar una membresía mensual.

De esta manera, el magnate sudafricano adelantó que estas cuentas con la insignia azul deberán adherirse al servicio de Twitter Blue, el abono existente con varias opciones extra. No obstante, esta opción tendrá un aumento importante, ya que pasará de los US$ 4.99 a los 8 dólares por mes.

"El sistema actual de señores y campesinos, con los que tienen la marca azul y los que no, es una mierda. ¡Poder para el pueblo! Azul por 8 dólares al mes", expresó el también dueño de Tesla y SpaceX a través de un tuit.



Quiénes tienen cuenta verificada en Twitter

Actualmente, solo ciertos perfiles pueden solicitar la marca de autenticidad en esa red social, incluyendo gobiernos, empresas, medios de comunicación, personalidades políticas, culturales o deportivas, entre otros. Y pueden perder su credencial si no respetan las reglas de la plataforma.



Según el nuevo CEO, el mismo pidió a los ingenieros de la firma que trabajaran en la revisión del sistema, en el cual los abonados tendrán otros beneficios: sus tuits aparecerán con prioridad, podrán publicar videos y mensajes de audio más largos y estarán expuestos a "la mitad de la publicidad".

Por otro lado, se señaló que el precio de la suscripción se ajustará según los países. "También traerá ingresos a Twitter para recompensar a los creadores de contenido", concluyó Musk.

Tras la compra de Elon Musk, se disolvió la junta directiva de Twitter

Tres días después de que se formalizara la compra por parte de Elon Musk, la antigua junta directiva de Twitter quedó formalmente disuelta este lunes, en el marco de la nueva era de la red social tras la adquisición del magnate sudafricano.

En las últimas horas, se filtró un documento de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, en el cual se detalló que los nueve miembros que componían la cúpula de la compañía dejaban todos sus cargos "de acuerdo con los términos del acuerdo de fusión".

El inicio de este proceso ya había comenzado el jueves pasado, cuando cuatro ejecutivos fueron despedidos, incluyendo al entonces CEO Parag Agrawal.

Según el Wall Street Journal, la junta directiva no va a ser reemplazada por otra nueva, ya que Musk pretende quedarse como único director de la red.

El también director de empresas como la automotriz Tesla y SpaceX todavía no hizo comentarios sobre el cese de la junta directiva, pero sí se refirió a la posible vuelta de Donald Trump a Twitter, utilizando su tono irónico: "Si me dieran un dólar por cada vez que alguien me pregunta si Trump vuelve a esta plataforma, Twitter estaría acuñando moneda".

La era de Elon Musk en Twitter

La compra de la compañía por 44 mil millones de dólares se formalizó el pasado viernes, día que expiraba el plazo dado por una jueza para archivar la denuncia de Twitter contra Musk, y una de las primeras medidas del magnate consistió en sacar a Twitter de la Bolsa de Nueva York, con lo que ahora la empresa está sujeta a menor nivel de regulación.

La siguiente consistió en anunciar ese mismo viernes un próximo "consejo de moderación de contenidos" que incluirá "diversos puntos de vista". "No habrá decisiones mayores sobre contenidos ni restablecimiento de cuentas (clausuradas)" hasta que este consejo no quede formalmente establecido, aseguraron desde la compañía.

