El mediocampista del seleccionado argentino Giovani Lo Celso se someterá en las próximas horas a nuevos estudios médicos para determinar el grado de la lesión muscular que sufrió el domingo con Villarreal.



En primera instancia, se creía que el rosarino tenía una lesión muscular de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna derecha.



Sin embargo, desde España trascendió que se someterá a nuevos estudios médicos ya que sospechan que podría haber sufrido un desprendimiento en dicho músculo, y eso complicaría su situación de cara al Mundial de Qatar.



El ex Rosario Central atraviesa algo similar a lo que le sucedió a Paulo Dybala, a quien no pudieron diagnosticar de inmediato por el hematoma que se le generó en la zona.



En principio, Lo Celso iba a necesitar tres semanas de recuperación si se trataba de un desgarro leve, pero si se confirma el desprendimiento requiere un proceso de, al menos, un mes y medio.



Argentina debutará en la Copa del Mundo el próximo martes 22 contra Arabia Saudita pero Lionel Scaloni deberá entregar la lista definitiva el lunes 14.



Villarreal todavía no publicó ningún parte médico oficial, pero el entrenador Quique Setién contó en su última aparición que Lo Celso ya padecía molestias en esa zona.



Pese a dicho aviso, el rosarino fue titular el domingo contra Athletic de Bilbao pero solo estuvo 25 minutos en campo de juego ya que luego de realizar un taco cerca del área grande, se tomó la pierna derecha y pidió el cambio.



Desde el cuerpo médico del seleccionado están siguiendo la situación y esperan un guiño del club español para que liberen al futbolista y le permitan viajar a nuestro país.

Por su parte, el defensor Cristian Romero no jugó con Tottenham ante Olympique de Marsella, por la Champions League de Europa, y sumó una nueva preocupación para Lionel Scaloni, a tres semanas del debut del seleccionado en Qatar.



Romero se ausentó por segundo partido consecutivo, ya que tampoco fue convocado el sábado pasado ante Bournemouth por la Premier League.



La baja del cordobés fue confirmada por el ayudante de campo del italiano Antonio Conte, Cristian Stellini, en la conferencia de prensa a la que asistió en reemplazo del suspendido entrenador.



Romero padece una molestia en el gemelo derecho que solo le permitió jugar uno de los últimos cuatro compromisos del equipo londinense.



El 19 de octubre, el ex Belgrano completó todo el partido contra Manchester United, luego se perdió el duelo con Newcastle (23-10) pero volvió para jugar el compromiso de "Champions" ante Sporting, de Portugal, el pasado miércoles 26.



Ante Bournemouth no estuvo ni en el banco, y tampoco viajó a Francia para afrontar el decisivo encuentro ante Olympique de Marsella.