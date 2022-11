Trabajadores de los hospitales San Vicente de Paul, de Orán, y Juan Domingo Perón, de Tartagal, eligieron como gerentes a los médicos Oscar Soria y Pedro Urueña, respectivamente. Ambos serán posicionados en sus cargos este jueves, cuando se prevé la presencia del ministro de Salud, Juan José Esteban.

El proceso tuvo sus críticas de parte de los legisladores provinciales, los cuales entendieron que la decisión de llevar adelante una elección con solo cuatro días de diferencia, entre el anuncio y los comicios, no implica una solución a la crisis sanitaria que atraviesa la zona. Y es que en ambos hospitales de referencia, de los departamentos Orán y San Martín, el problema que persiste es la falta de recursos humanos e insumos suficientes para dar respuestas a la población.

Ello sin referir al hecho de que la Ley de Salud de la provincia prevé las elecciones solamente para los hospitales de autogestión. En la provincia, solo los hospitales Arturo Oñativia, San Bernardo y Materno Infantil (ubicados en Salta Capital) cumplen con tal característica. Es por eso que desde la cartera sanitaria se determinó que el proceso sea de carácter excepcional y en el marco de la prorrogada emergencia socio sanitaria que se dispuso en 2020 para los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán.

Esa emergencia fue una salida alternativa a la cantidad de niños y niñas de esos departamentos que fallecieron por causas evitables, y que que de igual manera continúan falleciendo. Las elecciones exprés fueron una decisión que se tomó ante el corte de ruta que realizaron pobladores de General Mosconi durante la semana pasada, en reclamo por la falta de recursos e insumos para la atención sanitaria.

Tartagal, con la mira en tres ejes

Para el electo gerente del hospital tartagalense, Pedro Urueña, la elección implica un camino para tener más fuerza en los pedidos que se puedan elevar al Ministerio de Salud sin el riesgo permanente del cambio de conducción hospitalaria. Esto en tanto que el apoyo mayoritario de los trabajadores puede dar mayor contención a la acción de la gerencia.

En diálogo con Salta/12 el gerente (quien ya estuvo como subgerente en una gestión anterior en el mismo Hospital), dijo que su proyecto se basará en tres pilares: mejorar los ambientes de trabajo en el Hospital; mejorar la atención hospitalaria a través de la instrumentación de turnos telefónicos y agendas para los consultorios, además de la informatización de historias clínicas, y el fortalecimiento de la atención primaria de la salud con el trabajo de agentes sanitarios y los insumos necesarios para la atención en territorio. En este último punto, refirió a un refuerzo de la labor ante la llegada de la época estival que en el norte salteño suele significar un incremento de atenciones por las enfermedades de esta época, y sobre todo los casos de diarreas y vómitos que muchas veces terminan en desnutrición y muerte.

En la asamblea que se realizó el lunes antes de la elección, se determinó que los postulados no podían tener sumario previo ni sanciones penales. Además, se entendió que el tiempo del electo equipo gerencial deberá durar un año y medio.

En el caso particular de Urueña, ante la elección que se realizaba, se dio a conocer que la nutricionista Silvina López lo había denunciado por acoso laboral. Sin embargo, el médico afirmó que el recurso de amparo presentado había sido desestimado en la justicia. Añadió que la profesional había tomado "algo personal" una resolución que se hizo a nivel central para desafectarla de Tartagal y que vuelva a su cargo en el Hospital de General Mosconi. Pero afirmó que no la conocía y, por lo tanto, desestimó esta denuncia.

"Es una oportunidad histórica"

El electo gerente en Orán fue el tocoginecólogo Oscar Soria. Evaluó que el principal problema del Hospital que ahora quedará a su cargo es la falta de recursos humanos, lo cual "es un problema que acarrea por muchos años", dijo a este medio.

Si bien entendió que el problema no se soluciona solamente con una elección de la gerencia, afirmó que sí es "una oportunidad histórica" para estos hospitales.

Detalló que de ahora en más va a evaluar cuáles son las falencias por las cuales no hay suficientes insumos para el Hospital dado que desde el Ministerio afirmaron que se otorga lo que se pide.



En su caso, la mayor de las preocupaciones será "recomponer la relación con la comunidad de Orán, redistribución del personal, capacitación, y gestión de recursos humanos e insumos". Pues la raíz de la mala relación con la comunidad es su enojo por la falta de respuestas a la atención sanitaria.

Una "lavada de manos"

La diputada provincial por Orán, Jorgelina "Koky" Juárez, entendió que la decisión de disponer un procedimiento exprés para elegir gerentes en los dos hospitales de referencia del norte, fue una "lavada de manos" del Ministerio de Salud ante la crisis que atraviesa la región en este área.

"No es una decisión política que resuelva el problema", afirmó la legisladora al analizar que no está en contra de la democratización de las elecciones de gerentes, pero el problema es que mientras los hospitales de Orán y Tartagal no sean de autogestión, tampoco puede definir nada sobre el presupuesto.

"Es muy oportuno el tratamiento del presupuesto 2023 para dotar de recursos a estos hospitales en departamentos que están con emergencia socio sanitaria", sostuvo. Y es que entendió que las partidas que se reparten son mínimas. Para clarificar su punto, expuso que en la parte "textil" se da al Hospital oranense 400 mil pesos al año, lo cual implica un poco menos de 40 mil pesos al mes. Eso debe alcanzar para la atención de 200 camas en las que los pacientes rotan permanentemente. Esto sin olvidar que los recursos humanos especializados se concentran en Salta Capital, mientras que en ambos hospitales norteños hay especialidades que faltan.

"No se trata de cambiar un gerente. Sino de contar con un programa estratégico de trabajo de la zona y que los insumos lleguen", dijo por su parte la diputada por San Martín, Gladys Paredes. Se manifestó contra la rapidez del proceso eleccionario y la improvisación para disponer los requisitos de quienes podían presentarse. A su entender, una de las condiciones que se deberían haber impuesto a quienes se postularan a la gerencia era la presentación de un plan de trabajo, para que fuera evaluado por la comunidad hospitalaria.

Indicó a Salta/12 que los seis diputados del departamento San Martín presentaron una nota ante el Ministerio de Salud objetando esta elección exprés, lo cual fue derivado también a las comisiones de Salud de Diputados y Senadores, pero no hubo respuestas desde la cartera sanitaria. Añadió que con la actual elección lo único que se logró fue generar una grieta entre quienes se desempeñan en el Hospital, que manifestaron sus divisiones a través de las redes sociales.

Mañana, posesión en los cargos

“Las elecciones se realizaron con total normalidad. Son 1057 trabajadores, entre los que cumplen sus funciones en las áreas operativas de Orán y Tartagal, los que participaron para elegir su gerente”, dijo la secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Marcela Tula.



Agregó que mañana el ministro Esteban pondrá en funciones a los profesionales electos, siempre que cumplan con todos los requisitos establecidos en la convocatoria, que se hizo por resolución ministerial.

En Tartagal votaron 517 personas. Urueña obtuvo 291 votos; Lorena Torres, 212, y Jorge Tapia, 14.

En Orán, en tanto, votaron 540 los trabajadores, de los cuales 223 eligieron a Soria; 183, a Laura Moyano; 96, a Gabriela Borelli, y 37, a Silvia Gutiérrez. Solo hubo un voto en blanco.