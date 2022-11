La Justicia citó a indagatoria a María Florencia Perla, la joven que contó en sus redes sociales que le arrebató su perro a un hombre en situación de calle en Recoleta el 14 de mayo pasado.



De acuerdo al expediente 26493/2022 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, a cargo de la jueza Laura Graciela Bruniard, la audiencia será el próximo 10 de noviembre de 2022, a las 11 de la mañana, y se desarrollará vía Zoom.

La chica fue denunciada por Alexander Agustín Arnaldo Servín, de 27 años, quien la acusó de haberle robado su perro porque consideraba que él no se encontraba en condiciones —por vivir en situación de calle— de cuidar al animal.

Sobre la joven, cuyo accionar fue repudiado en las redes sociales, pesa un pedido de embargo en su contra.

El caso

El 14 de mayo pasado, Servin caminaba por Junín y Vicente López, en el barrio porteño de Recoleta, junto a su perro negro con manchas amarillas, de nombre John.

Allí se cruzó con Perla, quien consderó que el hombre —por encontrarse en situación de calle— no le garantizaba los cuidados correspondientes al cachorro. "Le ofrecí comprárselo y me dijo que ni por un auto me lo daba", contó la propia joven en sus redes sociales.

Pese a la respuesta negativa, la chica decidió arrebatarle su mascota de todas formas. Según consta en el expediente, “aprovechó un descuido del nombrado y se apoderó del perro, para lo cual le quitó el collar que llevaba colocado”.



En su relato virtual, Perla reconoció: “Lo agarré y salí corriendo. Ahora tengo un cachorro". En ese mismo hilo de Twitter, justificó que ella “le daría mejores cuidados”.

Horas después del hecho, Servin salió en distintos medios. "Lo extraño mucho, es mi compañero, yo estoy en situación de calle pero lo cuido mucho", comentó ante las cámaras de televisión.

