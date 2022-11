Este domingo vuelve la Feria del Libro Punk & Derivadxs con sede en el barrio de Flores y la presencialidad tan esperada, incluyendo conversatorios, presentaciones de libros, charlas junto a escritorxs, cooperativas, editorxs, traductorxs, activistas y artivistas batallando contra la Industria Cultural, además de lecturas, fotografías, muestras de serigrafía pirata, collages caóticos, carteles, flyers y mucho, pero mucho más.

Con la feria el domingo y su previa el viernes, desembarca una vez más el encuentro que en su historial concentra presentaciones de libros como Cuerpos sin patrones u Homoxidal 500, talleres de política sexual, de periodismo punk, de cómo realizar ediciones independientes y autogestivas, charlas sobre trabajo sexual y muestras de fotos, proyecciones, gigantografías y libros, muchos libros, fanzines y publicaciones de las más exóticas, variadas e increíbles características, tópicos y formatos.

En diálogo con Pat Pietrafesa, música, archivista, editora y una de las personas que coordina y forma parte del colectivo que arma la feria, SOY repasa datos y curiosidades del evento que comenzó como una idea surgida a modo de presentación del libro Derrumbando la Casa Rosada, sobre lxs primeros punks en estas tierras. En aquella oportunidad Daniel Flores y Alfredo Sainz con el apoyo de la editorial Piloto de Tormenta la convocaron a Pat porque, debido a su participación fundamental en el punk argentino, lógicamente se encuentra en ese libro: “Ahí lo conocí a Ale de la editorial Tren en Movimiento y formamos un grupo muy compacto, con muchas ganas de hacer la presentación de ese libro y otros en el 2012, y medio que salió como un chiste: si está la Feria del Libro en la Rural, en el Salón Pueyrredón -que está frente a la Rural- tiene que estar la Feria de Libro Punk. Y así fue como quedó”.

¿Y después de esa explosión?

Pat: La primera feria la armamos en dos semanas y fue un mega éxito. Con Ale seguimos muy manija, al año siguiente ya con Max Vadala en la parte de curaduría de muestras le pusimos “Feria del libro Punk y Derivadxs”, para que se entendiera que no iba a ser solamente continuar en una movida. Si convocábamos así, “feria del libro punk”, no se entendía que queríamos sumar más, algo que sí pasó cuando agregamos la palabra “derivadxs”, con la “x”, porque era ya todo un planteamiento ideológico: la feria estaba y está firmemente por los principios críticos que movieron al punk desde sus inicios. Queríamos despegarnos de la idea de que la feria fuera solamente una cosa de memorabilia o de reunión de punks que se juntaban a ver libros de bandas.

¿Cuál es la filosofía del armado de la feria?

-No es que tengamos un manifiesto ni una lista de todo lo “anti” que somos: anti fascistas, anti autoritarios, anti sexistas, anti machistas, anti racistas, anti etc., sino que decidimos ponernos “y derivadxs” con la “x” para que queden claras algunas cosas, primero, porque eso molestaba un montón en el año 2013, y para que tampoco queden dudas de que seguimos intentando molestar. Está buenísimo que el punk convoque a miles de personas por motivos distintos: musicales, éticos, estéticos y demás. Lo que intentamos hacer y para lo que nos juntamos una vez por año es para generar un espacio en donde no solamente encuentres libros que hablen sobre la historia subterránea del punk local, sino que haya material actual sobre personas que están publicando en situaciones de luchas, movidas, todo súper interseccional, generando espacios para que distintos activismos den o guíen conversatorios o talleres.

ARCHIVOS REVOLTOSOS

La mecha de esta edición se enciende el viernes: en la Galería Masao se va a realizar una previa de la feria con la proyección de un VHS digitalizado por Pat que contiene material del año 1989: un festival organizado por el fanzine “Rebelión Rock” en el que figuran bandas de las que no hay registros, como Cadáveres de Niños, Todos contra Todos y otros grupos. El video se va a proyectar en crudo, sin subtitular, sin retoques de sonido ni de imagen y con irrupción de la policía incluida, e irá acompañado de algunxs de sus protagonistas que estarán presentes para recordar qué pasó allí, como Pat, El Alacrán de “Rebelión Rock” y Gerardo Dekadencia. También se realizará una proyección del Festival de Cine Anarquista de Buenos Aires con presencia de sus organizadorxs, para reflexionar sobre el audiovisual anarquista, además de otras muestras gráficas y de archivo.

¿Cómo conecta la feria con la historia y los lazos del punk local, de la cual fuiste y sos parte?

-A mí me pone muy feliz participar tan activamente de la feria porque me hace acordar mucho cuando a mediados de los 80 estaba dentro de las cooperativas de bandas punks, las cuales me parecían un compromiso inmenso y con formas de hacer las cosas distintas a las que critico. Me hace acordar a cuando muchas personas me decían “cómo pensás que solamente por hacer un festival se juega tanto”, y para mí sí: creo que haciendo una feria como esta, aunque dure 8 horas, se juega un montón, y por eso le ponemos tanto esfuerzo y empeño en que siga existiendo, porque es un espacio de resistencia total. No tenemos nada que ver con ayuda de ningún municipio, nos manejamos con nuestros propios fondos personales y con lo más valioso que es nuestro compromiso, nuestro tiempo, nuestro amor porque sigan existiendo publicaciones independientes, pequeñas editoriales, fanzines.

Y ya transitando la década de existencia...

-En estos años han pasado cosas increíbles, la feria fue creciendo. Siempre la característica fue, desde el día uno, algo que me encantaba y también lo practicaba en los 80, que era hacer la mayor cantidad de flyers o posters posibles: cada quien hacía los flyers que quisiera, con su impronta, y los pegaba en las paredes de su barrio. Ahora con la feria también se muestra ese rango enorme de variedad, porque todas las personas que participan lo hacen porque quieren expresar algo que les convoca, porque saben que es un modo de hacer las cosas que es rabioso y comprometido. Por eso nunca aceptamos hacerla en ningún sitio que no fuera algo que encontramos nosotros por nuestros propios medios.

¿Y en esta edición en particular?

-Hay una infinidad de cosas. Una de las presentaciones muy importantes que tenemos, de la que me siento muy emocionada porque suceda, es la del libro ¡Es ahora! Feminismos abolicionistas del sistema carcelario de Angela Davis, Gina Dent, Erica Meiners y Beth E. Richie, que realizó un grupo independiente de traducción colectiva, donde hay gente re zarpada que se juntó para traducirlo, porque es un texto urgente y súper valioso. Lo terminaron de corregir y de darle los últimos toques esta semana. Fue impresionante ver en el chat de les traductores cómo las personas corregían a toda hora, terminando los últimos detalles para que luego se maquete y esté todo listo para el domingo y poder liberar una edición en PDF. Todas personas en distintos territorios. Es muy emocionante saber que hay tanta gente moviéndose para participar en la feria, que es un espacio que resiste con estos formatos y que alberga un evento contracultural muy importante por la forma en que está hecho y por las expectativas de varias personas en participar, en estar.

CON LA PLUMA Y LA PALABRA

Además de la presentación y venta de libros, otro pilar fundamental de la feria lo conforman los conversatorios, que son los canales por donde transitan los espacios ideológicos de las ferias. El conversatorio de “Antifascismo” se concentrará en un debate colectivo, iniciado por María Luisa Peralta, Mil del Portal y Gerardo de “Dekadencia Humana” sobre la situación particular que, como señala Pat, “está sucediendo actualmente con los fascismos, la derecha o como lo queramos definir, metiéndose en áreas que nunca habíamos pensado: desde el feminismo hasta la contracultura o la ecología”. Otro conversatorio grande es el de “Archivismo Punk / Contracultural”, con la convocatoria y participación de una convención de archivistas punks contraculturales para debatir sobre las diversas voces presentes en la propia historia.

El archivismo viene avanzando cada vez más en la feria...

-Somos muchas personas que hace tiempo venimos haciendo muestras, hablando, publicando textos de compilados de archivos. Yo estuve haciendo talleres sobre cuidados de archivos punks y justamente con el proyecto del libro que voy a sacar dentro de poco con Alcohol & Fotocopias, que es “Orígenes del Fanzine Punk en Argentina”, voy a hablar un poco de esa parte antigua de los 80 mostrando algunas experiencias de cuidado que tengo yo con mis archivos, para continuar con gente más cercana en el tiempo como Inerme y Kasa Loka. Sabemos lo importante que es tener un archivo generado por las propias culturas y no rescatado por academias u otras personas que les interesa el archivo por algo en particular. Lo importante del archivo es que cada comunidad, cada espacio, cada subcultura, cada colectivo realice su propio trabajo de archivo, para tener su propia historia y que no te la cuente nadie, para dar testimonio de que exististe, de que existieron personas antes que vos, de que hay pruebas de ello, de que históricamente estamos en contra de algo y que tenemos las pruebas de esas batallas.

Previa: viernes 4 de noviembre a las 19 en Galería Masao, Maure 4168.

Feria: domingo 6 de noviembre de 14 a 20:30 en la Cazona de Flores, Morón 2453.

Programación completa en linktr.ee/ferialibropunkyderivadxs