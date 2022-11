¡Qué feliz estará La Feliz! Hasta las inmutables estatuas de los lobos marinos de la rambla sonreirán ante la celebración del 37º Festival Internacional de Cine de Mar Del Plata, que se realizará entre el 3 y el 13 de noviembre bajo una modalidad íntegramente presencial luego de la virtualidad adoptada en 2020 y del modelo híbrido de 2021. “El año pasado, con aforos reducidos y todo, fue impresionante por el aguante de un público que necesitaba volver a las salas. Y si bien hubo visitantes de algunas películas extranjeras y de casi todas las argentinas, este año habrá directores, actores o parte del elenco de todas las producciones en competencia. Va a ser una vuelta al festival en todo su esplendor”, vaticina el director artístico Pablo Conde, que comandó el equipo de programadores que conformó una selección de más de 180 películas, entre ficciones, documentales y cuantos cruces entre ambos existan, provenientes de 28 países y de todas las duraciones posibles: desde cortometrajes de un par de minutos hasta un largo (Trenque Lauquen) de más de cuatro horas.

Cuando arranque el Festival, habrán pasado cincuenta días de la muerte de Jean-Luc Godard: inevitable que una figura de ese calibre tenga su homenaje en el evento cinematográfico más importante del país, el único Festival Clase A de Latinoamérica. Y así ocurrirá ni más ni menos que con la función de apertura a cargo de una de las obras cumbre del francés, Sin aliento. El otro gran homenajeado de esta edición será Leonardo Favio, de quien se cumple una década de su fallecimiento, con proyecciones de copias restauradas de un puñado de sus películas, además de charlas alusivas con quienes trabajaron con uno de los artistas más populares de la Argentina. Los otros nombres propios que sonarán con fuerza durante los diez días son los de los invitados internacionales: la francesa Patricia Mazuy, el alemán Heinz Emigholz y el estadounidense John McTiernan (sí, el director de Duro de matar, entre otros clásicos del cine de acción de los ’80 y ’90). Los tres tendrán secciones dedicadas a sus trabajos.

Volver

“La cantidad de películas que se inscribieron nos emociona y nos hace sentir orgullosos. Mar del Plata tiene que ser un lugar de encuentro”, dijo el Presidente del Festival, Fernando Juan Lima, durante la presentación de la programación realizada la semana pasada en el Centro Cultural Kirchner, mientras que Conde aseguró que espera que “el Festival pueda tener todo tipo de espectadores”. En esa línea se entienden las múltiples entradas posibles para un evento con propuestas para una amplia variedad de públicos y que mantendrá su habitual esqueleto, aunque sumándole un podcast –bautizado “Suban el volumen” y ya disponible en plataformas– en el que parte del equipo dialoga, a modo de guía, sobre lo que se verá en las pantallas. Además, durante esos diez se realizarán algunas entregas especiales, grabadas en el emblemático Teatro Auditorium, con críticos y personalidades del cine como invitados.

En términos de exhibición, la habitualidad se debe a que el parque de salas estará integrado por viejas conocidas: el mencionado Auditorium, la amplia sala 1 Ambassador, las dos pantallas Cinema Los Gallegos, una del Cines del Paseo y la totalidad de las del Paseo Aldrey, además de la Villa Victoria –que albergará proyecciones especiales– y el Teatro Colón. Lo habitual también está en la continuidad de la sana costumbre del Festival de tener entradas a precios más que amigables para los enflaquecidos bolsillos argentos: $200 la general y 100 para jubilados y estudiantes. Los tickets ya pueden comprarse en el portal Miboletería.com.ar.

Foto 2: Walk Up, del infaltable Hong Sang-soo..

Tampoco habrá grandes cambios en una programación con epicentro en sus siete competencias (Internacional de Largos, Latinoamericana de Largos y Cortos, Argentina de Largos y Cortos, Estados Alterados y Work in Progress). Y, desde ya, en las secciones paralelas: Focos y Retrospectivas (uno sobre comedias británicas y otros para los mencionados Mazuy y Emigholz, además de la actriz japonesa Kinuyo Tanaka, el realizador Jonas Mekas), Trayectorias y homenajes (McTiernan, Cecilia Roth, Ricardo Darín, Godard, Favio, Renée Oro y el Cineclub Núcleo, que cumple 70 años de actividad) y la amplia sección Panorama englobando varios apartados temáticos. Allí estarán los históricos Autores, Nuevos autores, Galas, Panorama argentino, Mar de chicos y chicas, Banda Sonora Original, Las venas abiertas, la cita obligada de las medianoches con Hora cero y Rescates, a los que se suma uno de cine silente con música en vivo y otro dedicado al cineasta Sergio Levin.

Pasado, presente y futuro

Con la normalidad volverán también los libros. Serán dos que, como siempre, dialogan con distintas áreas de la programación: Cuerpos invadidos. Videodrome de David Cronenberg: larga vida a la nueva carne, con textos de varios autoras y autores en los que se aborda la película seminal –que se verá en Mar del Plata– del cineasta canadiense, y Por las naciones de América: El cine documental silente de Renée Oro (Estudio histórico y técnico). ¿Quién es Renée Oro? Conde Responde: “Ella registraba de forma documental las actividades y paisajes de distintas provincias y países. Se llevaba esos registros a Europa y los exhibía en la Feria de las Américas. Ella producía, distribuía, armaba todo: algo realmente increíble y que es necesario resaltar porque no hay mucha documentación. Al descubrir sus documentales, se trabajó sobre ellos y se hizo un libro que en la primera parte cuenta la historia y las actividades de Oro. La segunda aborda la recuperación de este material y su puesta en valor a través de un trabajo obsesivo que demuestra cuál es el laburo de las intuiciones que preservan material fílmico”.

Alcarrás, de Carla Simón.

Preservación, recuperación y puesta en valor: tres términos clave para un Festival habituado a tender puentes entre todas las épocas del audiovisual y que explican, entre otras actividades, los homenajes a los 70 años del Cineclub Núcleo y a labor de Paula Félix-Didier, actual directora del Museo del Cine porteño, así como también las proyecciones de copias restauradas con música en vivo de varias películas cercanas a cumplir cien años. “Nos parece que siempre hay que poner en diálogo distintos tiempos. Así como contrastamos búsquedas y estilos del cine contemporáneo en cada sección competitiva, también lo hacemos con el del pasado. Es muy necesario mostrar que el cine siempre está vivo y que lo único que necesita es que sea exhibido y puesto en valor”, cuenta el director artístico.

Cine urgente

De los 28 países representados en el catálogo, la Argentina es, como siempre, la cinematografía más voluminosa, con presencia en casi todas las secciones, incluidas las competitivas. “Hay temas que, como siempre, gobiernan más que otros. Pero en la selección hay un poco de todo, realmente, desde películas que ahondan en los distintos géneros hasta otras de corte más radical, autoral, experimental”, adelante Conde. El director artístico encuentra entre los títulos elegidos una suerte de hilo conductor en su carácter urgente, “más del momento”, aunque aclara: “Y con urgencia no me refiero a rapidez en la narración sino a hablar del ahora incluso cuando se hable de cuestiones sucedidas tiempo atrás. Hablan de lo coyuntural sin abordar específicamente esos temas”.

Un beau matin, de Mia Hansen-Løve.

Es así que en la Competencia Internacional habrá un total de doce películas, siete de ellas estrenos mundiales: la brasileña Saudade fez morada aqui dentro, de Haroldo Borges; la boliviana Los de abajo, de Alejandro Quiroga; la suiza Réduit, de Leon Schwitter, y las cuatro de escuadra local, integrada por Cambio cambio, de Lautaro García Candela; El rostro de la medusa, de Melisa Liebenthal; La uruguaya, de Ana García Blaya, y Tres hermanos, de Francisco J. Paparella. La Latinoamericana, por su parte, tendrá diez títulos, tres con la banderita celeste y blanca colgada: Amigas en un camino de campo, de Santiago Loza; Trenque Lauquen, de Laura Citarella; y Errante. La conquista del hogar, de Adriana Lestido, esta última inédita en todo el mundo.

La Competencia Argentina agrupará, al igual que la Latinoamericana, diez títulos, con un equilibrio entre películas realizadas por debutantes –o con pocos antecedentes– y otras con responsables de más experiencia. Entre estas últimas estarán Búfalo, de un habitué del Festival con Nicanor Loreti y con protagónico del boxeador Sergio “Maravilla” Martínez; Luminum, del entrerriano Maximiliano Schonfeld; Herbaria, de Leandro Listorti; y Náufrago, del hiperactivo Martín Farina, en este caso en codirección con Willy Villalobos. Barrio modelo, de Mara Pescio; El amor vendrá como un incendio forestal, de Laura Spiner; Hace mucho que no duermo, de Agustín Godoy; Juana Banana, de Matías Szulanski; Sobre las nubes, de María Aparicio, y Te prometo una larga amistad, de Jimena Repetto, integran el primer grupo.

Pinocho, de Guillermo del Toro.

Tres producciones nacionales tendrán su lugar en la Competencia Estados Alterados (Lockdown Diaries, de Jeff Zorrilla; The Newest Olds, de Pablo Mazzolo, y Vía negativa, de Alan Martín Segal), mientras que al navegar en la programación aparecen títulos como el cortometraje Camarera de piso, de Lucrecia Martel; un homenaje a Plaza Zombie a 25 años de su estreno; Reina desnuda, de José Campusano; SINFON1A, de Raúl Perrone y El método Tangalanga, que “se apropia de un modo muy inteligente de la historia personal y el legado de un ícono argentino, homenajeándolo y, al mismo tiempo, logrando ir más allá para contar una historia sobre el humor como superpoder”, según se lee en el catálogo.

Nombres propios

Y habrá más, mucho más, como una sección dedicada a comedias británicas o las visitas estelares de tres invitadxs internacionales. Una es la realizadora francesa Patricia Mazuy, de quien ya se había visto en Mar del Plata Saint-Cyr (2000) y Paul Sanchez est revenu! (2015), película que la trajo por primera vez a la ciudad costera. Su segunda visita será para presentar nueve de sus trabajos. “Nos había quedado la deuda de dedicarle una retro a su obra, que es muy rica e interesante”, dice Conde. “Ella tiene obsesiones muy puntuales con los animales, la ecología, el vivir en las afueras, con otros ritmos de vida, con lo periférico en lugar de lo suburbano y con cómo colisionan un poco las dos cosas. Es una cineasta con una voz muy personal, y poner en valor eso nos parecía súper necesario. Y tiene el plus de manejar el humor negro de una manera muy fina”. Mazuy, además de presentar varias funciones, dará una charla abierta al público el miércoles 9 a las 17.30 en el Club Español.

Otro de los invitados es el alemán Heinz Emigholz. Pero es muy probable que los reflectores apunten con más intensidad a John McTiernan. Sí, el director de Duro de matar y Depredador, entre otros clásicos contemporáneos, andará por La Feliz para acompañar las proyecciones de esas dos películas y, claro, charlar con el público el domingo 6 a las 17.30, también en el Club Español. “Creo que esa visita se relaciona con las de Joe Dante y John Landis, directores que venían de un cine relativamente de bajo presupuesto donde trabajaban sus obsesiones y miradas, y después terminaron siendo cooptados -y quizás hasta deglutidos, desgraciadamente- por el mainstream”, analiza el director artístico.

Sergio “Maravilla” Martínez protagoniza Búfalo, de Nicanor Loreti.

“Cuando uno se pone a revisar cada una de sus películas –continúa–, es tremendo ver cómo hay una mirada muy puntual y específica que no era habitual en ese momento. Eso es muy explícito en Duro de matar y Depredador, las dos películas que vamos a dar. Duro de matar se transformó, entre en otras cosas, en LA película de acción. Quizá no la mejor, pero sí la más arquetípica. Y en eso tiene mucho que ver su mirada. Si uno ve su trabajo anterior, Nomads (1986), y Depredador, se nota una construcción muy personal que dialoga con el mainstream del momento, aunque dándole otro peso. Creo que Duro de matar sigue siendo mejor que muchas películas de acción actuales. Hoy filmar acción es otra cosa: mover la cámara, hacer cosas raras…Estas son películas que entienden la acción desde lo físico, y construyen algo más real y cercano desde el respeto por determinadas leyes de la física”.

Y si se habla de nombres, qué decir del apartado Autores, que reúne los últimos trabajos de realizadorxs de altísima reputación internacional, o de otros tantos títulos distribuidos a lo largo y ancho del catálogo. Vale apuntar, entre otras, las flamantes películas de Bertrand Bonello (Coma), Sebastián Lelio (El prodigio), Sam Mendes (Imperio de luz), Albert Serra (Pacifiction), Jonás Trueba (Tenéis que venir a verla), Guillermo del Toro (Pinocho), Carla Simón (Alcarrás), Jafar Panahi (No Bears), Mia Hansen-Løve (Un beau matin) y el infaltable Hong Sang-soo, de quien se programó Walk Up. Diez días, entonces, ideales para reencontrarse en las salas.

Las películas de la Competencia Internacional

-Cambio cambio, de Lautaro García Candela (Argentina) - Estreno mundial

-El rostro de la medusa, de Melisa Liebenthal (Argentina) - Estreno mundial

-How to Blow Up a Pipeline, de Daniel Goldhaber (Estados Unidos) - Estreno latinoamericano

-La uruguaya, de Ana García Blaya (Argentina, Uruguay) - Estreno mundial

-Lobo e Cao, de Claudia Varejâo (Paraguay, Francia) - Estreno nacional

-Los de abajo, de Alejandro Quiroga (Bolivia) - Estreno mundial

-O trio em mi bemol, de Rita Azevedo Gomes (Portugal) - Estreno nacional

-Réduit, de Leon Schwitter (Suiza) - Estreno mundial

-Saudade fez morada aqui dentro, de Haroldo Borges (Brasil) - Estreno mundial

-So Much Tenderness, de Lina Rodríguez (Canadá) - Estreno internacional

-There There, de Andrew Bujalski (Estados Unidos) - Estreno latinoamericano

-Tres hermanos, de Francisco J. Paparella (Argentina, Chile) - Estreno mundial

Los títulos de la Competencia latinoamericana

-Amigas en un camino de campo, de Santiago Loza (Argentina) - Estreno latinoamericano

-Anhell69, de Theo Montoya (Alemania, Colombia, Francia, Rumania) - Estreno latinoamericano

-El visitante, de Martín Boulocq (Bolivia, Uruguay) - Estreno nacional

-Errante. La conquista del hogar, de Adriana Lestido (Argentina) – Estreno Mundial

-Huesera, de Michelle Garza Cervera (México, Perú) - Estreno nacional

-Mato seco en chamas, de Joana Pimenta y Adirley Queirós (Brasil, Portugal) - Estreno nacional

-Notas para una película, de Ignacio Agüero (Chile) - Estreno nacional

-Tengo sueños eléctricos, de Valentina Maurel (Bélgica, Francia, Costa Rica) - Estreno nacional

-Tinnitus, de Gregorio Graziosi (Brasil) - Estreno nacional

-Trenque Lauquen, de Laura Citarella (Argentina) - Estreno latinoamericano

Los films de la Competencia argentina

-Barrio modelo, de Mara Pescio (Argentina) - Estreno mundial

-Búfalo, de Nicanor Loreti (Argentina) - Estreno mundial

-El amor vendrá como un incendio forestal, de Laura Spiner (Argentina) - Estreno mundial

-Hace mucho que no duermo, de Agustín Godoy (Argentina, Colombia) - Estreno mundial

-Herbaria, de Leandro Listorti (Argentina, Alemania) - Estreno nacional

-Juana Banana, de Matías Szulanski (Argentina) - Estreno mundial

-Luminum, de Maximiliano Schonfeld (Argentina) - Estreno nacional

-Náufrago, de Martín Farina y Willy Villalobos (Argentina, Uruguay) - Estreno mundial

-Sobre las nubes, de María Aparicio (Argentina) - Estreno nacional

-Te prometo una larga amistad, de Jimena Repetto (Argentina) - Estreno mundial