El arquero del Bayern Munich y de la selección alemana, Manuel Neuer, reveló este miércoles que atravesó un cáncer de piel, como parte de una campaña de concientización sobre patologías de la piel, junto con la tenista alemana Angelique Kerber.

"Ambos tenemos historias muy personales en referencia a patologías", dijo Neuer, de 36 años, quien además contó que Kerber padece de una hiperpigmentación por el sol. "En mi caso, atravesé un cáncer de piel en la cara por el cual me han tenido que operar tres veces”, reveló el capitán de la selección alemana.

El seleccionador alemán, Hansi Flick, recién anunciará qué jugadores llevará al Mundial de Qatar 2022, el 10 de noviembre. Y cuatro días después, partirán rumbo Omán, donde jugarán un amistoso. El cuatro veces campeón del mundo, debutará en la Copa del Mundo, el 23 de noviembre contra Japón. El objetivo de Neuer es disputar su cuarto Mundial como número uno en el arco del equipo nacional alemán.



Los cuidados de la piel y una lesión

El objetivo de Neuer y de Kerber es apoyarse en sus propias experiencias para concientizar con respecto a los cuidados de la piel y a la exposición al sol.

“No podemos hacer concesiones en lo que respecta a la protección frente al sol. Yo no solo entreno todo el día al aire libre, sino que además me gusta estar en la naturaleza cuando tengo tiempo”, remarcó el arquero campeón del mundo en Brasil 2014.​

Neuer no estuvo en la cancha en los últimos encuentros de su equipo -el Bayern Munich-, por una lesión en el hombro. Sin embargo, podría regresar en los últimos partidos de Bundesliga antes del Mundial. "Él está bien. Su evolución es buena. Es posible que vuelva a aparecer en Berlín el fin de semana, pero tenemos que observar día a día", informó el entrenador Julian Nagelsmann después de la victoria del Bayern Múnich por 2-0 contra el Inter de Milán en la Liga de Campeones, este martes.

"Veremos si Manu está listo", dijo el director deportivo Hasan Salihamidzic con vistas al partido del próximo sábado ante el Hertha de Berlín. A Neuer le quedarían otras oportunidades para el regreso: ante el Werder Bremen, de local, y el último juego del año del Bayern en Bundesliga, ante FC Schalke 04, de visitante.

