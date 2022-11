Estudiantes de La Plata espera solucionar en los próximos días la continuidad del goleador Mauro Boselli, más los defensores Emmanuel Más y Jorge Morel, cuyos contratos vencerán el 31 de diciembre, mientras que está casi cerrada la incorporación de Alejandro Martínez, de gran temporada en Central Córdoba de Santiago del Estero.



En ese sentido, las negociaciones por Boselli están avanzadas ya que el goleador de 37 años desea continuar en el club, mientras que el lateral izquierdo sanjuanino Más tiene el pase en su poder y también quiere seguir.



En el caso de Morel, el paraguayo pertenece a Guaraní de su país, que tiene el 80% del pase, y a Lanús, dueño del restante 20%, y no está claro si es del interés de Abel Balbo, quien aún no fue oficializado por el club pero será el nuevo DT.



Precisamente Balbo solicitó como prioridad a Alejandro Martínez, al que dirigió en Central Córdoba este año, y según reveló a Télam el entorno del jugador su pase se concretará en los próximos días.



Por su parte, el mediocampista ofensivo Leonardo Heredia, cuyo préstamo vence el 31 de diciembre y existe una cláusula para extenderlo por seis meses más, su situación no está definida y se aguardará la decisión de Balbo.



Los que no continuarán en Estudiantes serán Fabián Noguera (tiene el pase en su poder y buscará otros horizontes), Nehuén Paz (vuelve a Universidad Católica) y Hernán Toledo (no renovará su préstamo).