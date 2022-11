La Municipalidad de Escobar iniciará acciones legales para que se investigue la posible comisión de delitos ocurridos durante un falso operativo de salud desarrollado el 28 de octubre en el barrio La Chechela, en Belén de Escobar llevado adelante por el médico mediático Carlos Kambourián. El mismo no fue avisado ni avalado por la Municipalidad e incluyó varias irregularidades.



Kambourián, excandidato a concejal por Juntos por el Cambio en el partido de Malvinas Argentinas, completó y firmó, durante esa jornada irregular, planillas de la ANSES de vecinos y vecinas, utilizando un código de efector que pertenece a la Sala Lalli del barrio Las Lomas, de Belén de Escobar, al cual obviamente no pertenece.



La dependencia de Escobar del ANSES detectó estas irregularidades y rápidamente dio aviso a las autoridades de la secretaría de Salud del municipio. El propio Kambourián subió a sus redes sociales un video en el que se lo ve completando planillas de ANSES acercadas por personas engañadas, que no sabían que el profesional no contaba con autorización para hacerlo.



En la mayoría de los casos Kambuorián “certificó”, sin elementos suficientes, vacunas que hijos o hijas de vecinos podrían no tener aplicadas, lo que agravaría aún más la situación, ya que podría estar poniéndose en juego la salud de niños y niñas. Esa práctica -la de completar el calendario de vacunación obligatorio y volcar la información a formularios de ANSES- se realiza en los verdaderos operativos de salud que lleva adelante el municipio, con atención pediátrica y aplicación de vacunas. Esas planillas, a su vez, son utilizadas para certificar la correcta vacunación de los menores de edad, uno de los requisitos para la AUH (Asignación Universal por Hijo).



Ante esta situación, la Municipalidad de Escobar decidió tomar varias medidas. La primera es acompañar con pruebas una denuncia que se realizará ante el Colegio de Médicos la Provincia de Buenos Aires por claras violaciones a las Normas de Ética para el ejercicio profesional por parte de Carlos Kambourián. Además, se lo denunciará penalmente para que, en base a hechos verificados, el Poder Judicial investigue los delitos involucrados referidos a la posible falsificación y/o adulteración de instrumentos públicos. Al mismo tiempo, se está identificando y contactando a los vecinos y vecinas que fueron engañados en su buena fe para que este lunes 7 de noviembre, de 9 a 13 hs en la plaza Néstor Kirchner, del barrio La Chechela (Belén entre Córdoba y Mendoza) puedan rectificar la documentación y, en el caso que corresponda, puedan vacunar a sus hijos e hijas.



Por otra parte, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Escobar, María Laura Guazzaroni, recibió una nota presentada por la presidenta del bloque Frente de Todos en el que se solicita un informe pormenorizado a la concejal Yésica Avejera, presidenta del bloque Juntos por el Cambio, por haber formado parte de la organización de este falso operativo de salud, convocando a gente los días previos y participando activamente del mismo.



Entre los antecedentes de Kambourián sobresale uno de noviembre de 2021. En esa oportunidad, el hospital Garrahan denunció al médico por utilizar dinero de esa institución luego de intimarlo a que devuelva la suma de un millón de pesos y 11.700 dólares por gastos en bares y restaurantes de la Argentina, España y Estados Unidos, así como por la utilización de un vehículo oficial para trasladar a su familia. Ese accionar comenzó a ser investigado por la Procuraduría de Investigaciones Administraciones (PIA), un órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional.