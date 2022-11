El vicepresidente de Central Ricardo Carloni le echó la culpa a Gonzalo Belloso, líder de la agrupación opositora Raza Canalla, y a Inspección General de Personas Jurídicas por la salida de Carlos Tevez. “Los malos han ganado. Carlos (Tevez) fue contundente cuando habló de la oposición, un sector que quiere que Central pierda. Espero que esa persona (Belloso) no llegue a ser presidente porque le hará mucho daño a la entidad”, aseguró Carloni. “Espero que Gonzalo Belloso deje de mandarme soldaditos. Que no genere violencia con mi familia y persona”, denunció el directivo. En Central no hubo elecciones en octubre porque la dirigencia no presentó la documentación pertinente. Pero para Carloni la culpa es de IGPJ. “La IGPJ le ha hecho un daño impresionante a la institución más grande del interior del país colocando las elecciones en una fecha donde el Ministerio de Seguridad no puede garantizar la seguridad necesaria por la final del Mundial”, conjeturó el vicepresidente canaya. Los comicios serán el 18 de diciembre, día en que se jugará el Mundial de Qatar.