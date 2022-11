Los Brooklyn Nets de la NBA suspendieron este jueves a su figura Kyrie Irving al menos cinco partidos sin sueldo por promocionar una película con contenido considerado antisemita y negarse después a disculparse.

"El hecho de no repudiar el antisemitismo cuando se le ha dado una clara oportunidad de hacerlo es profundamente preocupante, va en contra de los valores de nuestra organización y constituye una conducta perjudicial para el equipo. En consecuencia, pensamos que actualmente no es apto para estar asociado con los Brooklyn Nets", dijo la franquicia en un comunicado.

El talentoso y controvertido Irving, siete veces All-Star, publicó la semana pasada en sus redes sociales un enlace a un film que contiene material considerado antisemita, lo que desató una avalancha de críticas entre la comunidad judía y figuras de la propia NBA, desde exjugadores como Shaquille O'Neal al comisionado Adam Silver.

"Kyrie Irving tomó una decisión imprudente al publicar un enlace a una película que contiene material antisemita profundamente ofensivo", dijo Silver en un comunicado.

"Aunque apreciamos el hecho de que haya aceptado colaborar con los Brooklyn Nets y la Liga Antidifamación para combatir el antisemitismo y otras formas de discriminación, me decepciona que no haya ofrecido una disculpa sin reservas y denunciado de forma más específica el contenido vil y dañino que contiene la película que decidió publicitar", subrayó.

"Me reuniré con Kyrie en persona la próxima semana para discutir esta situación", avanzó Silver.

Consultado por la prensa, Irving admitió que promocionar en sus redes sociales la cinta tuvo "un impacto negativo" en la comunidad judía y anunció una donación de 500 mil dólares a organizaciones que trabajan para combatir discursos de odio, pero no pidió disculpas por lo sucedido.

Terraplanista y sin vacunar contra la covid

La temporada pasada, Irving, de 30 años, no pudo jugar en los partidos de local de los Nets hasta marzo debido a la prohibición de Nueva York de que personas no vacunadas ingresen a lugares cerrados y su disponibilidad para jugar de visitante dependía de los requisitos de vacunación de los diferentes estados.



"Renuncié a cuatro años y 100 millones decidiendo no vacunarme y esa fue la decisión, tuve que lidiar con esa circunstancia de la vida real de perder mi trabajo por esta determinación" dijo Irving, según BBC Sports.

Afamado por sus dotes dentro del parquet como por no callar sus opiniones -desde la lucha por la igualdad racial en su país hasta su creencia en la teoría terraplanista- el base podría salir de los Nets y convertirse en agente libre el próximo verano.