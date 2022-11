El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca. Esa, precisamente, no es una buena noticia para Giovani Lo Celso, quien necesita tiempo. Sucede que el mediocampista del seleccionado argentino se lesionó el domingo cuando jugaba con el Villarreal y los estudios que le realizaron los médicos del club español revelaron que su situación es más grave de lo que parecía. Sufrió un desprendimiento en el bicep femoral y no llegaría a recuperarse antes de que la pelota empiece a rodar.



Qué es un desprendimiento muscular y cómo se diferencia de un desgarro

"El desgarro es del cuerpo muscular, de cualquier sector del mismo, y el desprendimiento es de su inserción", explicó en diálogo con Página|12 Alberto Rovira, el exmédico de los planteles de San Lorenzo e Independiente.



Según detalló, el desprendimiento muscular, "demanda más tiempo de recuperación que un desgarro". La diferencia temporal entre ambas lesiones es importante: en el caso de un desgarro se precisan entre 14 y 21 días para recuperarse, mientras que cuando hay un desprendimiento muscular deben pasar al menos seis semanas.

Con estos plazos, Lo Celso se queda virtualmente afuera del Mundial de Qatar. Y más cuando todavía no se definió qué tratamiento seguirá el jugador. Tottenham, dueño de su pase, quiere que se opere, mientras que el Villarreal —que lo tiene a préstamo— prefiere que sea tratado sin cirugía. Tampoco Lo Celso quiere pasar por el quirófano, ya que si se opera quedaría definitivamente descartado Qatar.

El propio Lionel Scaloni, DT de la Selección, ya avisó que su idea es llevar futbolistas que estén al 100% desde lo físico.

Lo Celso no viajará a la Argentina para tratarse



Si bien todavía no se definió si Lo Celso se operará o no, ya se sabe que no viajará a la Argentina para tratarse. "Ya no conviene que venga porque nosotros viajamos el domingo. Él está haciendo el tratamiento allá y esperamos las últimas imágenes para decidir", afirmó Scaloni en una entrevista con ESPN.

"Estamos preocupados porque estamos al límite de los días. Vamos a esperar las imágenes y ver qué decisión tomamos", remarcó el entrenador.



Scaloni reconoció el "aprecio especial" del cuerpo técnico por el rosarino, al que calificó como "uno de los pilares del equipo" que "estuvo desde el primer día" del ciclo que ya superó los cuatro años.



