La localidad de Ranchos, ciudad cabecera del municipio de General Paz, recibió al gobernador Axel Kicillof. Junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini; el subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinsky; y el intendente local, Juan Manuel Alvarez, el mandatario inauguró la obra de saneamiento y entubamiento del canal de la Laguna de Ranchos. La obra había sido abandonada por la gestión de María Eugenia Vidal, donde se construyó sólo una primera parte, pero dejando el canal a cielo abierto, lo que posibilitó desbordes y accidentes.



“Es un día de fiesta que hay que agradecer” celebró el alcalde local. Una obra con una expectativa de casi cuatro décadas, licitada en julio de 2021 y que hoy está finalizada. “Axel decía una frase en campaña: no hay pueblos chicos y ciudades grandes, no hay ciudadanos de segunda y de primera; y lo hecho en General Paz reafirma lo dicho por el gobernador”, destacó Alvarez.

En alusión a la gestión que precedió a Kicillof, el intendente señaló que “no es lo mismo una ideología que la otra, no es lo mismo destinar los fondos a la obra pública que destinarlo a la timba financiera”. En sintonía con este análisis, Juan Manuel Alvarez recordó que, durante su periodo de gobierno anterior, tras señalar que por un error en el pliego de la obra se habían olvidado de tener en cuenta la tierra para hacer el cierre del canal, un funcionario de Vidal le contestó: “porque con lo que barres las calles no tapas el canal”. “Se necesitaban alrededor de mil camiones de tierra y me contestaron si no lo podía tapar con el barrido”, relató con mucha bronca el jefe comunal.

Más adelante tomó la palabra el ministro Nardini y fue consecuente con las palabras de Alvarez. “La gestión anterior le daba la espalda a los que pensaban diferente”, señaló el intendente de Malvinas Argentinas en uso de licencia. Asimismo, remarcó que “hoy hacemos los que decían que no se podía hacer, pero con menos plata y menos endeudamiento”.

Finalmente, el cierre estuvo a cargo del gobernador provincial quien remarcó que “los medios porteños no muestran estas obras”. “Nos dejaron un Estado abandonado, no iban a La Plata, pretendieron gobernar la provincia de buenos aires con un joystick”, señaló Kicillof ante los vecinas y vecinas que celebraron la finalización de la obra por el peligro constante que representaba un canal a cielo abierto.

“Si no hay un intendente que sepa en detalle cómo es su pueblo, es imposible gobernar la provincia y llegar a las necesidades de los vecinos”, destacó el mandatario provincial, y agregó que “si no hay estado ustedes están relegados, y por eso dijimos que en la provincia de Buenos Aires no iba a haber municipios de primera y municipios de segunda”.

En otro pasaje de su discurso, Axel Kicillof apuntó el análisis sobre el endeudamiento nacional y provincial durante la administración de Cambiemos. “Fue el gobierno más rico en la historia del país y de la provincia de Buenos Aires, ya que en dos años tomaron 100 mil millones de dólares de deuda, un 25 por ciento del PBI”, argumentó el gobernador, y a su vez recordó que “no contentos con ello fueron al FMI y pidieron 50 mil millones de dólares más”. “Por eso no es una cuestión técnica o de recursos, es una cuestión de decisión política”, concluyó el mandatario en referencia al destino de los recursos en la obra pública.

“El otro día veía a la gobernadora que ya no sé de qué distrito “, ironizó Kicillof durante su presentación. “Dijo –Vidal- que inauguró 65 escuelas habiendo tomado 150 mil millones de dólares de deuda, mientras que nosotros en 3 años vamos a terminar inaugurando 130 escuelas”, comparó el gobernador, y aseguró que eso “es convicción política”.

Finalmente, el mandatario remarcó que “cien municipios de la provincia de Buenos Aires son del interior, y ocuparse del interior es ocuparse por primera vez de los caminos rurales, de las escuelas que faltan, de las cloacas”. “Donde hay una necesidad nace un derecho, y para nosotros, desde el peronismo, donde hay un derecho hay una obligación”, concluyó Kicillof.