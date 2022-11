Afirman los peronistas más clásicos que, en su tradición, importa más el movimiento que el partido. El Partido Justicialista aparece con fuerza en una sola circunstancia: cuando se acerca el momento de votar. Ahora, entonces, como falta menos de un año para las elecciones de octubre de 2023, llega el momento del PJ. Por eso mañana, en Mar del Plata, el peronismo bonaerense afinará su maquinaria en un congreso provincial. Un congreso teñido, además, por el discurso/programa de Cristina Fernández de Kirchner en la Unión Obrera Metalúrgica.

Si el programa no cambia, Máximo Kirchner será orador único como presidente del PJ más grande de la Argentina.

MK suele ser discursivamente más duro que CFK. Pero, aunque suene redundante, nunca se sale de madre. En realidad la característica distintiva de Buenos Aires como distrito peronista es que nadie lo hace. Al revés de lo que sucede a nivel nacional, el peronismo y el gobierno bonaerense en sus dos instancias, provincial y municipal, tienen conducción unificada, que es la propia Cristina.

En la vicepresidenta se referencia el gobernador Axel Kicillof. No solo porque fue su último ministro de Economía. Sobre todo porque cuando quiso jugar en la provincia de Buenos Aires y no en la capital federal, Cristina le dio el visto bueno. Y ganó la gobernación en 2019.

Cada vez que se lo consulta por la candidatura bonaerense para 2023 Kicillof responde lo mismo. Que le gusta lo que él mismo llama trinchera, es decir la gobernación. Que pertenece a un espacio colectivo. Y que reconoce el liderazgo de CFK.

Cristina, y no Máximo, es la jefatura política de Kicillof. Lo cual no significa que el gobernador y el presidente del PJ estén enfrentados. Significa que si aparecen diferencias las resuelven internamente. Y en todo caso siempre lauda CFK.

Cristina también es la jefa de MK. Quienes conocen de cerca esa relación aseguran que esa relación de lideresa-liderado no significa que siempre acuerden en todos los detalles. Implica, eso sí, que en última instancia hay una jefatura política nítida.

Si la gestión de gobierno y la presidencia del PJ no tienen ruidos, o si los ruidos no son públicos, el mismo fenómeno terminó redondeándose con otro de los polos importantes del peronismo provincial, el que forman los intendentes del conurbano. También para Fernando Espinoza de La Matanza o Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, para nombrar dos distritos que juntos se acercan a los tres millones de habitantes, el único liderazgo reconocido es el de Cristina.

Una consulta de este diario entre congresales bonaerenses deja una conclusión: el hecho de que el discurso de Cristina ante la UOM haya sido corto y programático despertó dudas sobre si será ella la candidata a la Presidencia por el Frente de Todos en 2023. Las conjeturas están repartidas entre quienes no lo dudan y quienes dicen que no hay apuro y que CFK tomará la decisión en el último segundo posible. Si hay Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias como hasta ahora esa decisión debería darse en marzo o abril. Faltan menos de seis meses. Si el oficialismo logra consenso interno y luego consigue los votos en el Congreso y no llega a haber PASO, la decisión tendrá dos meses más de margen.

Sea gran electora o sea candidata, la vicepresidenta dejó una marca que no será pasada por alto en el congreso bonaerense:

*Eligió como escenario un gremio, y nada menos que la Unión Obrera Metalúrgica, cuyo secretario desde principios de año es Abel Furlán. Furlán es peronista y kirchnerista, y conoce de adentro al conglomerado más grande de los que operan en la Argentina. Fue dirigente de la comisión interna de Siderca, del Grupo Techint.

*Hizo hincapié en la distribución del ingreso.

*No pareció apurar al ministro de Economía, Sergio Massa, en su trabajo de estabilización.

*Por si alguien duda de sus preferencias, recordó que cuando Furlán era diputado nacional no prestó sus votos al macrismo sino que peleó contra el endeudamiento junto con Kicillof y con Andrés Larroque, también diputados en ese momento. Larroque es el número dos de La Cámpora, con MK de número uno.

En la síntesis electoral del peronismo, o sea el PJ, confluirán en el Club Atlético Once Unidos de Mar del Plata los jefes distritales del peronismo. La vice primera es la vicegobernadora Verónica Magario (La Matanza) y la vice segunda es la intendenta de Moreno Mariel Fernández. En el consejo provincial también figuran Vanesa Siley y Omar Plaini, el ministro de Trabajo Walter Correa, la senadora nacional Juliana Di Tullio, el ministro nacional de Obras Públicas Gabriel Katopodis y su colega bonaerense Leo Nardini, el propio Furlán, Espinoza, la anfitriona Fernanda Raverta, Larroque, la virtual ministra de Cultura de la provincia Florencia Saintout y el ministro de Justicia Julio Alak.

Como en las fiestas, todos y todas tuvieron su previa, más restringida pero representativa de todos los sectores. En los últimos 30 días hubo dos cumbres importantes en casa de Kicillof, es decir en la casa de gobierno con sede en La Plata, con buena parte de quienes animarán el acto marplatense.