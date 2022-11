La Legislatura de La Rioja aprobó, este jueves, un proyecto de Ley de Alcohol 0 ante el incremento de los siniestros viales. Se trata de la modificación del artículo 44 inciso C del viejo Código de Faltas (ley 4245). La iniciativa fue presentada por los entonces diputados Pedro Goyochea que en la actualidad es asesor General de Gobierno y Juan Romero y Gustavo Galván, legisladores por la oposición que representaban a la Función Legislativa en el Observatorio de la Víctima.

En la sesión, el diputado Renzo Castro argumentó que “ante el aumento de accidentes de tránsito por conductores alcoholizados y con el objetivo de proteger la vida es que esta modificación reprime con multa a conductores de vehículos de cualquier tipo o especie en la vía pública, en estado de ebriedad, que supere los cero miligramos de alcohol por litro de sangre”. Asimismo, agregó que la policía “podrá retener el vehículo por un término no mayor a los 30 días, previa comprobación del grado de intoxicación”. La norma también alcanza a quienes realicen en la vía pública, carreras de velocidad con vehículos”. En caso de reincidencia, será reprimido con hasta 30 días de arresto y la inhabilitación para conducir vehículos, será de hasta 180 días.

Multas

En el caso de las multas, la unidad fija será equivalente al precio de venta de un 1 litro de nafta súper y se aplicará: de 001 a 500 miligramos de alcohol en sangre, la multa será de 200 unidades fijas; de 501 a 1000 miligramos de 400 unidades fijas y de 1001 miligramos de 800 unidades fijas. Al día de hoy la multa mínima rondará los $30.000, mientras que para la máxima representará unos $120.000.

Galván impulsor del proyecto votó en contra porque consideró el Código de Contravención que viene de la época de la dictadura militar “no puede dejar que la decisión de la detención de la Policía. Quiero ser muy claro en esto, estoy a favor de la alcoholemia 0, de las multas y que se retenga el vehículo, pero no queremos volver a que una persona sea detenida por la autoridad de la policía y no por orden de una autoridad competente”.

“Creo que para que se torne eficaz la medida y haga prevenir a los conductores, para que no manejen en estado de ebriedad, debe ser un férreo control y una fuerte multa” y pidió mayores controles. “Creo que la sanción no debe pasar por el arresto de la persona, debe pasar por la multa y la retención del vehículo. Si bien el arresto es en caso de reincidencia, le estás dejando la facultad que tome la decisión a un policía y no a un juez que es la autoridad competente”.

Para Mirta Collantes, presidenta de Madres del Dolor en La Rioja, “fue un día histórico, porque es anhelaban la norma todas las asociaciones del país, en particular las de quienes sufrieron siniestros viales”.