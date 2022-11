Desde San Pablo



Las imágenes recorrieron el mundo el sábado 29 de octubre. Carla Zambelli, una diputada del Partido Liberal (PL), aliada del presidente Jair Bolsonaro, persiguió apuntándole con un arma de puño por la calle a un joven negro. Horas después se supo que no la había agredido – como se vio en varios videos-, ni era un ladrón y sí un periodista deportivo que milita en la Democracia Corinthiana, una agrupación del club homónimo creada durante la dictadura militar. Además colabora en un sitio digital llamado The Playoffs. La mujer que lo acusó de haberla atacado hoy se encuentra en Estados Unidos. Abandonó Brasil cuando empezaron a tramitarse varias denuncias judiciales en su contra. La defensa de Luan Araújo, un trabajador de prensa freelance de 32 años, la ejerce el abogado penalista Renan Bohus. Su cliente no solo fue perseguido por la política ultraderechista. Uno de sus custodios, llamado Daniel, le disparó cuando asistía a un baby shower junto a un grupo de familiares y amigos.



-¿Quién es Luan Araújo?

-Es un joven negro, de la periferia de San Pablo, que gracias a los beneficios del gobierno de Lula consiguió estudiar, se formó como periodista y pertenece al colectivo Democracia Corinthiana.

-¿Cómo sucedieron los hechos el día en que Carla Zambelli empuñó un arma contra su defendido?

- Primero me gustaría resaltar que Luan no estaba en la manifestación de Lula aquel día. Él había ido a un festejo, a un baby shower, en una hamburguesería. Cuando él se puso una gorra del MST (Movimiento sin Tierra), Carla Zambelli, amigos suyos y su personal de seguridad empezaron a hacer provocaciones sobre las elecciones. Luan rebatió esas provocaciones y ellos comenzaron a decir: “Mañana va a ganar Tarcisio como candidato a gobernador del estado de San Pablo”. “Mañana va a ganar Bolsonaro…” Y Luan respondía: “No, mañana gana Lula…”. En ese momento el personal de seguridad de la diputada Zambelli comenzó a filmar a Luan y ahí se inició una acalorada discusión, con un intercambio de ofensas.

- ¿Cómo se llegó a la persecución de la diputada bolsonarista y al disparo contra Araújo?

- Cuando Zambelli empezó a filmarlo, él comenzó a distanciarse y entonces tanto ella como su custodio se le fueron encima. Antes de continuar quisiera decir que Luan era el único negro en su grupo de amigos. Había tres blancos con él. Coincidentemente o no, cuando la discusión envolvía a todo el mundo, empezaron a perseguirlo. Y ahí Luan corrió, atravesó la calle y varios empezaron a seguirlo de atrás. Fue el momento en que él escuchó un tiro y cuando percibió que había sido en su dirección, entró en una total desesperación y comenzó a llorar, a gritar “por el amor de Dios no me maten”. Él entró en un bar y ahí Zambelli con su seguridad y con el arma apuntándole a su cabeza, lo quiso obligar a que se arrojara al piso y él les respondió que no, porque les dijo que no eran policías, que no podían obligarlo a hacerlo. Se hizo entonces una aglomeración de gente y la diputada Zambelli percibió el crimen que había cometido junto con sus capangas. Luan consiguió salir e irse a otro lugar.

- ¿Cuándo se encontró con Araújo qué le contó?

- A él se lo veía muy shockeado, temblando, llorando por demás, y ahí nosotros empezamos a calmarlo. Estuvimos unas dos horas intentando tranquilizarlo y le dije que precisábamos ir a la comisaria. En ese momento estaban llegando las entrevistas a Carla Zambelli que trataba de distorsionar la historia y nosotros necesitábamos que el narrara los hechos para que ella no se colocara como víctima. Después de mucho tiempo de conversación él se convenció. En ese momento llegó un video donde Zambelli decía: “El PT mandó a un hombre negro a agredirme”. ¿Qué quiere decir, que un negro es delincuente? Ahí hice un análisis de los hechos y me pregunté: ¿por qué ella corrió detrás de un negro? Y aquí viene la escena esclarecedora: personas blancas con armas de puño que no son policías corren atrás de un negro e intentan obligarlo a tirarse al piso, apuntándole el arma a la cabeza y tirándole a él. Gracias a Dios que no le acertaron el tiro porque podrían haberle acertado a él, a otra persona o a una mujer embarazada que estaba con Luan en el baby shower.

-Zambelli viajó hacia Estados Unidos, ¿Qué pasará con ella?

-Estoy monitoreando la cuestión de su viaje, pero es importante decir que no es más que una forajida. Ella no tiene un decreto de prisión en su contra, pero nos llama la atención la razón que dio para salir del país sin comunicárselo a nadie. Está en EE.UU con el pretexto de denunciar a Brasil en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque no veo eso con buenos ojos. Lo veo con cierta preocupación. Es importante resaltar que hay un proceso en contra de ella de Casación, hay una investigación criminal por el delito de amenaza y un pedido de prisión que aún no fue evaluado por el ministro del Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes.

- ¿Usted como abogado de Araújo pidió otras medidas contra la diputada?

- En la legislación brasilera nosotros vamos a tener que dividir este proceso en dos partes. Porque la diputada Carla Zambelli goza de inmunidad en razón de su cargo de diputada federal. Entonces ingresamos inmediatamente con un pedido de prisión para ella en flagrancia al Supremo Tribunal Federal. Dentro de esa misma solicitud estamos pidiendo incautar su arma de fuego e ingresamos una revocatoria del derecho de portación de armas. También el PT junto con la Rede de Marina Silva ya presentaron un pedido de cesación del mandato de ella por falta de decoro, por los crímenes cometidos y las mentiras que ella profirió en las entrevistas. Carla Zambelli es una persona que colocó a la sociedad en riesgo y nosotros entendemos que no representa a la democracia. Ella no respeta la legislación y está creando el caos.

