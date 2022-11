La banda pop Miranda! publicó la semana pasada una nueva versión de Don, el clásico que los catapultó al éxito hace casi 20 años, en 2004. Acompañados por Ca7riel, Ale Sergi y Juliana Gattas reversionaron su propia canción con sonidos de la nueva generación. El tema que fue subido a las plataformas hace unos días ya cosechó más de un millón de reproducciones en YouTube y Spotify.



Sin embargo, hubo un hecho que no pasó inadvertido por los fanáticos. Ocurre que la canción, editada originalmente en 2004, tenía una estrofa que se hizo muy famosa, ya que hacía alusión a Lolo, el guitarrista. “Es un solo… Es la guitarra de Lolo”, cantaban Ale Sergi y Juliana Gattas. Sin embargo, esa parte de la letra no fue incluida en el cover. Y tampoco aparece en los shows de la banda.

Es la venganza de Lolo

Lejos está de ser una casualidad. Detrás de la hay una historia de polémicas, peleas, acusaciones cruzadas y hasta un juicio. Con el correr de los años, la relación entre Lolo y sus amigos y compañeros de banda se fue tensando y en 2014 el guitarrista decidió abandonar el grupo, del cual había sido fundador 14 años antes.

Aunque en aquel entonces, la renuncia de Lolo - Lenadro Fuentes - no provocó mucho ruido, años después el músico revelaría que se fue de la banda por diversas situaciones de maltrato. En una entrevista televisiva en 2017, afirmó que su paso por Miranda! había sido un “infierno”. “Había un ambiente de hostilidad, el trato entre nosotros no estaba bueno”, relató.

“Era un ambiente un poco tenso. He subido a escenarios así como una sensación de congoja”, contó también el guitarrista, que incluso tuvo un juicio con los integrantes de la banda, según relató él mismo años atrás en otra entrevista con Canal 9. “Yo cumplía con mi trabajo todos los días, e iba a los ensayos. No era empleado, yo fui parte de lo que conformó Miranda, ahora tengo un conflicto legal, estoy en juicio”, sostuvo.

Según dijo, se quedó con “una sensación de incertidumbre. “Sentí que no hubo más onda conmigo. En un momento teníamos mucha afinidad pero se cortó”. “'Juliana tuvo un accidente conmigo, estábamos tocando en un recital y se cayó sobre mí, me resbalé y me partió la pierna. Y esto nunca se supo, tuve una larga recuperación”, afirmó en aquel entonces.

En medio de los conflictos, incluso, dijo que invitó a Ale Sergi a tomar un café para charlar. “Me respondió que vaya a hablar con los abogados”.

Años atrás, el propio Sergi dio su versión de los hechos: "Hace un tiempo largo que veníamos con problemas y teníamos una relación tirante. Es verdad que no resultaba: me sentía un estafador con la gente. Queríamos transmitir buena onda y alegría y ya no pasaba en el escenario".



“Es la guitarra de…”

Por esta razón, en la nueva versión de Don ya no se escucha “es un solo, es la guitarra de Lolo”, sino que al momento de mencionar al guitarrista original de Miranda! aparece una guitarra distorsionada.

La nueva versión de Miranda! con Ca7riel forma parte de un nuevo proyecto de la banda de Ale Sergi y Juliana Gattas, llamado Hotel Miranda, donde celebrarán los 20 años de trayectoria, recopilando y regrabando 12 de los grandes éxitos, con productores y artistas invitados.