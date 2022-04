Este viernes 1 de abril se estrenó la nueva canción Harry Styles titulada "As it Was", y desde antes de salir ya generó polémica en las redes sociales, en donde miles de usuarios acusaron al artista de plagio.

Hace unos días el cantante Harry Styles dio a conocer en sus redes sociales la intro de su nuevo tema llamado "As It Was", que desde este viernes 1 de abril está disponible en plataformas como Spotify y YouTube: en esa última ya tiene casi 13 millones de reproducciones en poco más de 15 horas.

Harry Styles y

Seguí leyendo

El lunes pasado, el británico anunció su nuevo tema con tres imágenes que compartió en sus redes sociales, en las que se lo puede ver con el outfit que utilizó para el video oficial de la canción. El miércoles compartió la intro, un video de 10 segundos.



Justamente fue el teaser el que generó la polémica en las redes sociales, donde miles de fanáticos aseguraban que esa parte de la pista del nuevo tema del exOne Direction era un plagio de otros temas, entre ellos El Profe, de Miranda!, un tema muy escuchado en Argentina y que cuenta con 10 millones de reproducciones en YouTube.

Como ya es costumbre, las redes sociales se llenaron de memes en alusión a esta situación. También hubo debate, pues no fueron pocos los usuarios que argumentaron que esa base está inventada desde hace tiempo y que es "el ritmo más viejo del a historia". Tampoco faltaron los que invitaban a los quejosos a ir escuchar música y aprender.



Tour "Love On 2022": cuánto cuestan las entradas



Styles se presentará los días 3 y 4 de diciembre en el estadio de River Plate en el marco de su gira mundial llamada "Love On 2022". Las entradas salieron a la venta el pasado 23 de febrero a través de la web AllAccess.

Campo Vip: $ 17.500 + s/ch

$ 17.500 + s/ch Platea Preferencial: $ 16.500 + s/ch

$ 16.500 + s/ch Platea común: $ 13.500 + s/ch

$ 13.500 + s/ch Platea Media Sívori: $ 12.000 + s/ch

$ 12.000 + s/ch Plateas Altas: $ 12.000 + s/ch

$ 12.000 + s/ch Campo: $ 10.000 + s/ch

$ 10.000 + s/ch Platea Alta Sívori: $ 7.500 + s/ch

Letra de "As it Was" de Harry Styles

Holding me back,

Gravity’s holding me back,

I want you to hold out the palm of your hand,

Why don’t we leave it at that?,

Nothing to say,

When everything gets in the way, S

eems you cannot be replaced,

And I’m the one who will stay,

Ooh,









In this world,

It’s just us,

You know it’s not the same as it was,

In this world,

It’s just us,

You know it’s not the same as it was,

As it was,

As it was,

You know it’s not the same,













Answer the phone,

“Harry, you’re no good alone,

Why are you sitting at home on the floor?,

What kind of pills are you on?”,

Ringing the bell,

And nobody’s coming to help,

Your daddy lives by himself,

He just wants to know that you’re well,

Ooh, In this world, It’s just us,

You know it’s not the same as it was,

In this world, It’s just us,

You know it’s not the same as it was,

As it was,

As it was,

You know it’s not the same,













Go home,

Get ahead,

Light speed internet,

I don’t want to talk about the way that it was,

Leave America,

Two kids follow her,

I don’t want to talk about who’s doing it first,

(Hey!),

As it was,

You know it’s not the same as it was,

As it was,

As it was,