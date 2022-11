Gabriel Heinze fue presentado este lunes como nuevo director técnico de Newell's, club en el que se formó como jugador (1996) y en el que también colgó los botines, hace ocho años.

El Gringo, de 44 años, aseguró que la decisión de agarrar al club de sus amores no le costó "porque hay mucho del sentir" mientras estampaba la firma en el contrato.

"Hicimos un análisis y eso empezó a motivarse un poco más. Si bien la decisión no fue difícil de tomar es muy importante todo lo que analizamos, eso va a ser la verdad el día de mañana", aseguró el exdefensor este mediodía en la sala de prensa de Newell's, donde se llevó a cabo la presentación.

Al mismo tiempo, Heinze remarcó que su equipo de trabajo será el mismo con el que se ha desempeñado a lo largo de su carrera como DT: "Es el cuerpo técnico que me ha acompañado siempre, con Mariano Toedtil y Nicolás Pavlovich (ambos exjugadores de Newell's) como ayudantes de campo".

El zurdo también diferenció su etapa de jugador de la de técnico: "Antes le pegaba a la pelota y ahora como entrenador uno abarca muchas otras cosas, como jugador es completamente distinto".

Nada que decirle a los hinchas

A su vez, Heinze dejó entrever que su tarea se extenderá a coordinar el trabajo con las inferiores, con el fin de potenciar los recursos del club rosarino.

Por último, el Gringo adelantó que se prepara para atravesar esta nueva etapa en su club "con mucha pasión, dedicación y esfuerzo", pero evitó darle un mensaje a los hinchas: "Daremos todo lo que podamos. No creo que tenga que decirle algo al hincha porque nunca me gustó y porque lo que haga no se va a apartar de lo que hice antes".

La carrera de Heinze como DT

Newell's será el quinto club de Heinze como entrenador. El entrerriano arrancó en 2015 con Godoy Cruz, donde duró apenas dos meses (dos triunfos, dos empates, siete derrotas). A mediados de 2016 asumió en Argentinos y allí tuvo su primer gran éxito como estratega: fue campeón de la B Nacional con 11 puntos de distancia del segundo y varios jugadores de renombre como Alexis Mac Allister, Lucas Chaves, Damián Battalini y Braian Romero.

Heinze no se quedó en el Bicho para la temporada siguiente, descansó un semestre y luego asumió en Vélez, donde permaneció dos años entre 2018 y 2020 dejando una buena imagen a pesar de no sumar títulos (31 triunfos, 22 empates, 18 caídas). Luego vino una experiencia en Estados Unidos, con el Atlanta United: fue otra estadía corta, de apenas un semestre (cuatro triunfos, ocho empates, cinco derrotas).

Así las cosas, Heinze lleva 146 partidos dirigidos en su carrera, con 62 triunfos, 46 empates y apenas 38 caídas.