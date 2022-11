En las últimas horas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo una presentación judicial para pedir que se deje sin efecto el sobreseimiento al expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga el presunto plan sistemático de espionaje durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019).

En diálogo con AM750, la directora del CELS, Paula Litvachky, explicó que el fallo que benefició al expresidente en julio pasado, dictado por los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, tuvo lugar porque los magistrados consideraron que "no existió delito", ya que lo que hicieron los agentes de Inteligencia de la AFI fueron trabajos que tenían que ver "con la seguridad presidencial".

Asimismo, señaló que es este amicus curiae que presentó el organismo de DDHH fue en "apoyo a los familiares" de los submarinistas del ARA San Juan fallecidos.



"Toda nuestra presentación está dirigida a mostrarle a los jueces de Casación que es muy importante que ellos identifiquen estas prácticas con lo que es inteligencia ilegal, porque se están afectando derechos constitucionales como el derecho a la protesta", remarcó.

Según la titular del CELS, lo que se hizo en este cas fue "una interpretación extensiva de la Ley de Inteligencia y de la Ley de Seguridad", ya que la AFI puede intervenir en cuestiones de seguridad presidencial que hacen a la defensa nacional o al orden constitucional, pero en este caso particular no fue esa la razón, sino que "(Mauricio) Macri no tenga protestas a la vista, que no lo molesten".