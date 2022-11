En nombre de la familia de Santiago Maldonado, la abogada Verónica Heredia presentó un escrito en la causa principal por la muerte del joven donde manifestó que no participará en ese expediente en tanto siga a cargo el juez federal Gustavo Lleral. "En la medida en que se sostiene a Lleral como juez de la causa, esto consolida que no va a existir un juez imparcial porque él mismo ya ha dicho que es parcial", explicó Heredia a Página/12. La abogada argumentó que en este caso hay dos tipos de parcialidades, una objetiva porque Lleral ya emitió opinión sobre el caso, y otra subjetiva, cuando el magistrado expresó que "la víctima le genera violencia moral".

El escrito fue la respuesta de la querella que encabeza Sergio Maldonado, hermano mayor de los tres hijos del matrimonio Pelosso-Maldonado, a un pedido del juez Lleral a los cinco querellantes para que expresaran qué otras vías de investigación explorarían por fuera de la desaparición forzada, en una resolución que a los cuatro días revocó con otra que ordenaba la reconstrucción virtual de los hechos ocurridos el 1 de agosto de 2017, cuando Gendarmería reprimió a la comunidad mapuche de Cushamen, entre otras medidas. El juez afirmó el 29 de noviembre de 2018, y lo ratificó en otras oportunidades, que "ya investigó todas las hipótesis posibles y que al haber agotado la investigación concluyó que no existen terceras personas responsables en la desaparición y muerte de Santiago Andrés Maldonado", dijo la familia. "De tal suerte, resulta una ficción que ahora sea el propio Lleral quien 'investigue' en esta causa penal la desaparición de Santiago, las causas y circunstancias de su muerte y la aparición sin vida de su cuerpo el 17 de octubre de 2017", agregaron los Maldonado.

Luego de mantener la causa paralizada durante casi cuatro años, "la primera resolución que dictó el juez fue la de archivar la hipótesis de desaparición forzada, el 24 de octubre de 2022. Y si bien el 28 de octubre la revocó sin dar explicación alguna, quedó demostrado que no ha modificado su postura del 29 de noviembre de 2018. Atento a que el Poder judicial ha decidido mantenerlo como juez de la causa, vamos a continuar nuestro trámite ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) hasta que ordene al Estado a garantizar un proceso imparcial, independiente y eficaz a fin de conocer la verdad de lo sucedido a Santiago", culminó la familia Maldonado.

En definitiva, para ellos la instancia interna sigue pero decidieron no convalidar nada de lo que haga el juez Lleral porque, a su criterio, la parcialidad objetiva y subjetiva ya está consolidada en ese expediente principal. "El propio magistrado dice que ya emitió opinión y esa opinión es que no hay ninguna persona responsable ni de la desaparición ni de la muerte de Santiago, y además dijo que va a ser parcial porque la familia Maldonado le genera violencia moral", explicó Heredia sobre la parcialidad de Lleral. Y recordó que ya llegaron ante la Corte Suprema y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su escrito indicó que "especialmente el Estado de Argentina ya ha reconocido que en la medida de que esté Lleral en la causa no va a existir una tutela judicial efectiva", y que sus "temores de parcialidad están acreditados", no es "una cuestión antojadiza de nuestra parte".

El propio juez se calificó a sí mismo como parcial en el fallo de noviembre de 2018 con el que sobreseyó al único gendarme imputado y archivó los expedientes de hábeas corpus y desaparición forzada de Santiago. Uno de los elementos que utilizó para llegar a esa conclusión fue el resultado de la autopsia, en la cual, como marcó este diario en su momento, no hubo nunca 55 peritos como afirmó Lleral sino 28.