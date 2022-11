Las tensiones dentro del Frente de Todos por el rumbo del gobierno y las candidaturas del oficialismo para 2023 no cesan. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió a escena en defensa de las aspiraciones de reelección del Presidente y cruzó duramente al diputado Máximo Kirchner. “Yo tengo que inferir que esas declaraciones que vertió tienen que ver con que él (por Kirchner) es el único que las sabe todas y nosotros somos los boludos", ironizó el ministro aunque luego apostó a una solución consensuada: que Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se sienten para "tratar de encontrar una salida" sobre el mejor camino para dirimir las candidaturas oficialistas. En ese marco, los diputados riojanos del FdT que habían presentado un proyecto para suspender las elecciones primarias retiraron la propuesta, ante la falta de acuerdo en la bancada oficialista. Mientras, distintas voces del FdT se hicieron oír para plantear que CFK debe ser "la candidata a presidenta”.

La pirotecnia verbal acumulada durante el fin de semana hizo eco en las últimas horas. El sábado, en el cierre del congreso partidario en Mar del Plata, el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, pidió al peronismo "unidad" y "darle para delante", al mismo tiempo que señaló que la política no es un lugar para "aventureros". El diputado cuestionó a aquellos dirigentes "que se valen de construcciones colectivas para llegar a un puesto" y que luego se lanzan a "una aventura personal", en una referencia --que todos asociaron-- iba dirigida a Alberto Fernández. Al día siguiente, el Presidente aseguró que el líder de La Cámpora tiene una "mirada equivocada" y citó una frase de Perón a modo de respuesta: "Cuando un compañero habla mal de otro compañero, empieza a dejar de ser peronista".

Este lunes, Aníbal Fernández se sumó a la disputa. "Falta mucho, pero lo que quisiera es que primero se sentaran para tratar de encontrar una salida", dijo el ministro sobre una eventual disputa entre CFK y Alberto Fernández para definir en las PASO la candidatura presidencial del FdT. "El Presidente tiene que ser candidato, yo no tengo ninguna duda. Y si Cristina entiende y quiere... ¿Quién le va a negar a Cristina, que es el cuadro más importante de los últimos 100 años de la política, que pueda competir?", subrayó.

Pero el ministro también salió duro al cruce de las declaraciones de Máximo Kirchner. "Él puede ser que se las sepa todas, pero no somos nosotros los boludos", dijo. También lanzó sus dardos contra el kirchnerismo al afirmar que "hace rato" no participan de la gestión nacional y que "no toman una decisión que tenga que ver con lo que nos importa a todos". En cambio, dijo, el Gobierno trabaja "mucho y muy fuerte" para resolver problemas del país.

Proyecto en retirada

La disputa por la suspensión o no de las PASO en el FdT parece definirse. Con los tiempos parlamentarios acotados (las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre y ya no se podría tratar en un año electoral), y sin acuerdo en la bancada oficialista, los diputados riojanos retiraron su proyecto para no realizar las primarias en 2023. La iniciativa tenía el respaldo de la mayoría de los gobernadores peronistas, así como el de los diputados de La Cámpora y del Frente Renovador de Sergio Massa, pero no logró vencer la resistencia de los legisladores alineados con el Presidente, quien rechazo el cambio de las reglas de juego a poco de la competencia electoral.

Clamores

Mientras tanto, funcionarios, legisladores y dirigentes del FdT se pronunciaron por una candidatura presidencial de CFK, después de que ella dijera, el viernes pasado, que va a "hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría", lo que fue interpretado como su disposición a postularse. “La esperanza de cambiar la situación es ella”, sumó el ex ministro de Salud bonaerense y actual diputado Daniel Gollan. Para el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, “es bueno que suceda el clamor de Cristina presidenta”. Por su parte, la jefa del bloque de senadores bonaerenses del FdT, Teresa García, afirmó que "Cristina es la persona que más adhesión concita de nuestro espacio político". Otra de las voces que expresó su apoyo a la expresidenta fue el vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja: “Generemos las condiciones para que Cristina sea la candidata a presidenta”, dijo el ex gobernador sanjuanino.

Casualmente, el Presidente estuvo este lunes en San Juan, junto al actual gobernador, Sergio Uñac, en un acto donde se entregaron viviendas. Allí, Uñac respaldó a Alberto Fernández: "Estoy dispuesto a que trabajemos codo a codo en lo institucional y lo político para que cada uno de los hechos que han transformado la vida de los sanjuaninos empiecen a ser un motivo de agradecimiento de San Juan para un Presidente que se la jugó por todos los sanjuaninos", dijo.

"La política no tiene sentido si no es para mejorar la vida del pueblo", afirmó el mandatario en ese mismo acto, y aseguró: "Inexorablemente, voy a estar al lado de los que más nos necesitan". En medio de las tensiones internas, Alberto Fernández apuesta a mantener activa la gestión: este lunes recibió a intendentes del conurbano bonaerense (ver aparte) y esta semana buscará reforzar su agenda con una gira por el exterior: primero irá a París, invitado por Emmanuel Macron para el Foro por la Paz; luego se dirigirá a Indonesia, donde se reunirá el G20, para finalmente viajar a México, donde se encontrará con su par Andrés Manuel López Obrador.

En paralelo, la vicepresidenta, tras su reaparición pública en el congreso de la UOM después de haber sufrido un atentado, ya tiene prevista su participación en otro encuentro masivo: será la única oradora en el Estadio Unico Diego Armando Maradona de La Plata en un acto que está organizando el PJ bonaerense para el 17 de noviembre, cuando se conmemora el Día de la Militancia.