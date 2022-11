La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz visitó este lunes La Rioja y entre las actividades de su agenda visitó junto al gobernador Ricardo Quintela la empresa Textilcom en el Parque Industrial para conocer la experiencia de personas que ingresaron al programa Potenciar Trabajo y pasaron a tener puestos laborales formales. En la oportunidad la funcionaria del Gabinete de Alberto Fernández ratificó que no habrá más altas en planes sociales. El Presidente firmó un decreto para avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino, por lo cual a partir de la entrada en vigor de esa medida no se otorgarán nuevas altas en los programas.

“Queremos un país con trabajadores registrados y por eso para nosotros, desde el Ministerio de Desarrollo Social, llega una etapa diferente a la que tuvimos hasta aquí, no hay más alta y no es meramente declarativa, hay un decreto que firmó el Presidente hace 48 horas y que marca que a partir de ahora hay un techo en materia de altas y a partir de ahí empieza la escalera de descenso, pero eso va acompañado de un alta del empleo registrado” expresó.

Tolosa Paz, afirmó que “hay una continuidad en lo que Juanchi Zabaleta planteó hace unos cuantos meses, que no fue no más ni menos que mirarle la cara al conjunto de más de 30 pibes y pibas, hoy trabajadores y trabajadoras que tienen el empleo registrado en esta fábrica”. “Para que eso suceda no basta con la decisión del Presidente o una ministra de decir no hay más altas de Potenciar Trabajo, esta es la decisión de un empresario en el marco de un proyecto de país, que mira a la industria, a los representantes de las cámaras, que mira al conjunto de los secretarios generales de los distintos gremios y que dice hay posibilidades de sentarnos en una mesa a seguir construyendo la Argentina del trabajo, que aquí en La Rioja se expresa con el gobernador Quintela, que fue el primero que tomó la definición, de una planta vacía, abandonada, que era la expresión del desatino de la Argentina una vez más cuando no cree en sus capacidades productivas industriales”, comentó la funcionaria.

El ministro de ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem afirmó en declaraciones periodísticas que la cartera “tenía 12.000 planes en toda la provincia y de ese total, 2000 personas tienen empleo genuino”. “Los otros 10 mil beneficiarios pertenecen a organizaciones sociales como Movimiento Evita, Martín Fierro, Octubres, etc.”, expresó. Adelantó además que el objetivo es generar 1000 puestos de trabajo para el Potenciar”. La Secretaría de la Mujer y Diversidad cuenta con 424 personas que tienen el programa.

En tanto que Carlos Vilariño, gerente de Textilcom, comentó durante la visita de la ministra que “en octubre del año pasado, eran 180, y tenían una sola planta en industrial y ahora tienen cuatro y son 700”. “Los invito a todos los que tengan la posibilidad de incorporar personal a partir de los planes sociales, que lo hagan, nosotros tenemos una experiencia fantástica” agregó.

Elecciones

Durante la visita a la planta, el gobernador Quintela hizo referencia a las elecciones del 2023 y pidió votar por “lo conveniente”. “El año que viene no quiero que nos voten a nosotros porque si, voten lo que crean conveniente, pero háganlo con los dos elementos fundamentales que es el corazón y la razón, la conjunción de eso es el voto convencido de que estamos votando, por lo que realmente, además de nuestras propias convicciones, lo que nos conviene, que es seguir con trabajo bien remunerado, produciendo, generando riquezas”.

Reunión en el PJ

Durante la tarde, Tolosa Paz, reconoció en la una reunión con militantes del PJ cuyo presidente es Ricardo Quintela, que “nadie puede vivir en la Argentina con medio salario mínimo vital y móvil”. “Cuando algunos juzgan la economía popular, le decimos que fue necesario salir a sostener el trabajo de las compañeras y compañeros que no tenían empleo registrado, pero que nadie nos haga creer que las mujeres que hoy no tienen trabajo no van a alcanzar nunca sus sueños porque nosotros somos la posibilidad de concretar esos sueños”, aseveró en relación a los planes sociales.

En este sentido y respecto de la infraestructura del cuidado, adelantó que “se van construir en toda La Rioja, como nunca antes en la historia de la provincia, los Centros de Desarrollo Infantil, porque quieren construir trabajo para las compañeras pero también oferta de cuidados para que puedan salir de sus casas, trabajar tranquilas y tengan un lugar gratuito de calidad para dejar a los pibes y pibas de 45 días hasta los cuatro años”.