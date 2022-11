El director nacional de Políticas Integradoras dependiente de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y referente del Movimiento Popular La Dignidad y la UTEP, Rafael Klejzer, informó que de su recorrida por dos municipios del norte salteño se lleva "muchas denuncias". "No llegan los programas nacionales" a las comunidades indígenas de esta zona, sostuvo.

El funcionario visitó el domingo y lunes últimos a comunidades originarias de General Mosconi y Tartagal, en el departamento San Martín, donde participó en reuniones con caciques y cacicas de los pueblos Wichí, Guaraní y Chorote y también presenció asambleas en las que se interiorizó sobre las problemáticas y los reclamos indígenas.

Klejzer fue informado de que los programas sociales de bolsones focalizados del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, "llegaron 3 veces" este año a las comunidades, "cuando tendrían que haber llegado cada 20 días". En charla con Salta/12 el funcionario recordó que a las familias originarias les hicieron elegir entre la tarjeta Alimentar o el bolsón focalizado. La gente optó por el módulo alimentario, pero no les llegó y tampoco les dieron la tarjeta. "A partir de ahora esto se modifica sí o sí, no puede ser esto bajo ningún aspecto", aseguró.

"Hay un vacío de política social de fortalecimiento de los alimentos muy importante. Si a eso le sumás cero política con respecto a garantizar el acceso al agua. Vi una situación muy compleja", manifestó el funcionario.



Otra problemática grave que mencionó Klejzer es la indocumentación en las comunidades, lo que suele provocar que haya personas que no pueden acceder a ayudas y es un reclamo permanente de referentes de los pueblos indígenas. "Varias mujeres se pusieron a llorar cuando les conté que en Buenos Aires uno va un shopping, se saca una foto y en 15 minutos le dan el DNI. Las hermanas originarias no podían creer lo que les estaba contando", subrayó. Esta situación se dio mientras estaban reunidos en la comunidad Kilómetro 6 de la ruta nacional 86, en jurisdicciónd el municipio de Tartagal.



"Ahí ya venían de un corte muy importante donde la comunidad se había comprometido a construir 300 casillas de madera en dos tandas, 150 ahora y 150 el año que viene, pero me contaban que son casillas de emergencia pero sin baño. Debe ser el único lugar donde se construye vivienda aunque sea de emergencia sin baño. Yo a eso no lo puedo creer", refirió Klejzer. Dijo que esa cantidad de casillas equivalía a alrededor de 3 viviendas prefabricadas para cada comunidad, "muy poquito".

Además, puso énfasis en que "no tener baño no es cultural, eso es una mentira de los funcionarios". "Los hermanos me decían 'nosotros queremos tener baño', sobre todo las mujeres", contó. "Andar en pata tampoco es cultural", expresó. "Hay un intento de justificación de todos los males habidos y por haber a través de la cultura", advirtió.

El funcionario se mostró indignado por la situación que pudo observar en persona, "la responsabilidad del Ministerio del Desarrollo Social de Nación, del cual yo formo parte, de abandonar a los originarios es inaudito", sostuvo.

Sin acceso al agua

Asimismo, Klejzer señaló que tampoco hay una política para garantizar el acceso al agua a las comunidades originarias. Pese a los compromisos de Nación, y la provincia, en 2019, cuando se declaró la emergencia socio sanitaria por la mortalidad infantil y materna en los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán, indicó que no se hicieron los pozos de agua.

"En lo que va del año murieron 70 niños y niñas producto de la falta de agua. En el norte de Salta, Chaco y parte de Formosa, la muerte por desnutrición infantil está por arriba de la media nacional. Ese es el dato que me obliga a mí a irme hasta allá, ver la situación para ir resolviendo", indicó. Resaltó que "los programas están, los fondos para los programas están, lo que pasa es que no los llevan adelante y ahora como cambió el ministro, asumió Victoria Tolosa Paz, esperemos que la nueva ministra (de Desarrollo Social) de alguna forma garantice que los programas con los que Nación se había comprometido frente a nuestros hermanos y hermanas del Norte Grande, se puedan cumplir".

Ante la falta de agua, Klejzer dijo que se comprometieron a pagar desde Buenos Aires a una empresa privada para que lleve agua a las comunidades. "Es una vergüenza que el municipio de Tartagal no le garantice el agua a la gente", manifestó. El intendente de allí es el radical Mario Mimessi. Mientras que en el municipio de General Mosconi, dijo que ayer lunes habían entregado agua, allí el intendente es Isidro Ruarte. "Los hermanos siempre esperan. Quinientos años esperando", se exasperó Klejzer.



Violencia sexual y fumigaciones

"Hablé con muchas mujeres originarias en las asambleas, sobre todo las guaraníes. Planteaban el problema del abandono en el hospital, no hay ambulancias entonces tienen que llevar (a lxs enfermxs) en remises, hay chicos que llegan desnutridos y les dan la receta de paracetamol y no hay donde comprar. Y el tema de las violaciones, hubo denuncias muy importantes de violaciones de niñas", manifestó Klejzer.

También tuvo conocimiento del ataque a una niña de Santa Victoria Este, que se encuentra internada en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

Klejzer dijo que incluso se suele atribuir la violencia sexual a la cultura en las comunidades , "en todo caso es una cultura machista a las que se están oponiendo las mujeres", señaló.

Otra problemática que le plantearon las comunidades originarias a Klejzer fue la relacionada a las fumigaciones en zonas pobladas. La queja fue contra la empresa de la familia del dictador Emilio Eduardo Massera "Desde el Sur", con 40 mil hectáreas por la ruta 86.

El funcionario también reseñó que vió "bidones de agroquímicos" que estaban en todos lados en las comunidades. Esta situación ya se había denunciado públicamente porque ante la falta de contenedores para recoger el agua, pobladores indígenas y criollos utilizan esos envases, lo cual evidencia además una falta de correcta gestión de esos desechos por parte de las empresas.



El compromiso

"La gestión de nuestra política integradora es invitar, ya lo hicimos formalmente a los 108 caciques de las comunidades, para que vengan a Buenos Aires para tener las reuniones necesarias tanto en el Ministerio de Desarrollo Social como con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y a partir de allí que tengan un relación directa los originarios con los funcionarios nacionales", dijo Klejzer.

"Va a ser mucho más conducente que planteen sin mediaciones. Que llegue claro a Buenos Aires, el mensaje, los pedidos, los reclamos, tanto de territorio como las denuncias acerca de la falta de respuestas de las regalías que por derecho tienen que tener, el 3 % de regalías provinciales de los hidrocarburos, eso lo van a denunciar también", manifestó.

El funcionario señaló que lxs referentes comunales mostraron mucho interés en el acceso "en todo lo que sea trabajo, forestación, armado de huertas". Aunque advirtió la imposibilidad del trabajo de agricultura si no tienen agua, recurso que "es determinante". "Tienen propuestas para el agua y emprendimientos. Hay que trabajarlo, pero me parece con una dinámica diferente, que los originarios se pongan al frente", sostuvo.

Las comunidades también le plantearon quejas y denuncias sobre la inacción de funcionarios provinciales de las áreas que tiene que ver con las políticas para los pueblos indígenas. También se quejaron del funcionamiento del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS). Al respecto, Klejzer dijo que espera que "al enterarse de esta visita de un funcionario nacional hoy estén resolviendo algo en las comunidades".

Otro de los reclamos tiene que relación con el Consejo de Participación Indígena porque "no está funcionando".

Klejzer se mostró muy crítico frente al gobierno del que forma parte, consideró que están atrasados como gobierno popular. Respecto a esto dijo "es lo que corresponde, para transformar las cosas". Consideró también necesario empoderar a los pueblos originarios.