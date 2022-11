A menos de 15 días del comienzo del Mundial de Qatar 2022, las distintas delegaciones ultiman los detalles de cara a la estadía en el país asiático. Tal es así que, parte de la delegación argentina ya se encuentra en Doha, y en las últimas horas se conoció el detalle de todo el equipaje que llevó la Selección albiceleste, y se desató la primera polémica. Se trata, específicamente, de la marca de yerba mate elegida.

Un empleado de utilería de AFA compartió en sus redes sociales una foto de las cajas metálicas que llevaron al país árabe en la que se observa varios paquetes de yerba mate de la marca Canarias, muy reconocida en Uruguay y que se produce en Brasil. La empresa fabricante tiene una fuerte presencia en Uruguay y su principal socio es Baldo S.A., líder del sector yerbatero de Brasil.

Como dato de color, en la imagen se puede distinguir también que los jugadores de la Selección Argentina prefieren la variedad "Serena" de la yerba, la cual está compuesta por hierbas naturales como Toronjil, Mburucuyá, Menta y Tilo.

Según trascendió, la elección de esta marca se debe simplemente al gusto de los futbolistas y no a un acuerdo de la AFA con ninguna empresa.

En rigor, el que introdujo la predilección en los jugadores argentinos por la marca Canarias fue precisamene un uruguayo. Y goleador: Luis Suárez.

El centrodelantero de la Celeste fue quien le contagió la predilección por esta yerba mate a Lionel Messi cuando jugaban juntos en el Barcelona. Luego a través de Messi muchos jugadores de la Selección Argentina también adoptaron la marca Canarias.

Revuelo y aclaración

El revuelo por la elección de los futbolistas fue inevitable, generando gran cantidad de repercusiones e indignados.

Uno de los primeros en manifestarse fue Luis Pastori, exmiembro de la Cámara de Diputados, quien se mostró indignado por la elección de Canarias. "Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación", escribió en Twitter el exdiputado misionero de la UCR.

Y agregó: "No es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. ¿No?".

Horas más tarde, Nicolás Novello, jefe de prensa de la Selección Argentina, intentó calmar las aguas mostrando otro de los baúles de la utilería repleto de yerba de la marca Playadito, elaborada en Corrientes.

"Hay para todos los gustos, no se alteren, muchachos... Vamos que vamos, Argentina!! #TodosJuntos", escribió Novello en Twitter.