En los últimos meses Unicef y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) llevan adelante distintos foros en los que se debaten lineamientos para aplicar reformas en las escuelas secundarias. Del espacio participan representantes de las provincias de Córdoba, La Pampa, Misiones, Tucumán, Chaco, Río Negro y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En diálogo con AM750, el ministro de Educación de Tucumán, Juan Pablo Lichtmajer, explicó que los dos ejes centrales para reformar la educación en la provincia son la concentración de las horas docentes en una sola institución y el diseño curricular.

En ese marco, Unicef y la provincia de Tucumán llevan a cabo un programa en conjunto llamado Nueva Escuela para Adolescentes. Según explicó el funcionario, de las 240 instituciones de enseñanza media que componen el sistema educativo provincial, el 30% ya está aplicando la iniciativa.

"La idea es que desaparezca la figura del 'profesor taxi', que se instaló muy fuerte en los '90 a partir del desfinanciamiento de la educación pública y es algo que todavía continúa", detalló Lichtmajer en Aquí, Allá y en Todas Partes.

El ministro provincial también destacó que la concentración horaria permitiría "fortalecer la dedicación, daría la posibilidad de brindar tutorías, de desarrollar programas y crecería la pertenencia del docente a la escuela y la cercanía y la vinculación con los alumnos".

En ese sentido, agregó: "Y también sería positivo para la vida del docente, por supuesto. Mejoraría ostensiblemente la tarea no tener que trasladarse tanto y gastar menos en los distintos traslados".

Respecto del segundo tema en discusión, Lichtmajer subrayó la importancia de modificar los contenidos tradicionales del diseño curricular y, en ese sentido, planteó la necesidad de que los estudiantes se involucren. "El empoderamiento personal, la identidad, la diversidad, el desarrollo de los aspectos de creatividad y el pensamiento crítico, son a veces desplazados por las disciplinas, cuando deberían ser ejes centrales en la formación de la personas", sostuvo.

Recientemente, Unicef publicó un estudio que revela que el 35% de los chicos dejan la escuela secundaria porque piensan que no es para ellos, no les interesa o no les gusta. Mientras que casi un 30% lo deja por factores económicos o por situaciones sociales, entre las que figura el embarazo adolescente.