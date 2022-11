En el penúltimo partido en el ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador, River Plate jugará este miércoles desde las 19.30 (TV: Star+) ante Colo-Colo, reciente campeón chileno dirigido por Gustavo Quinteros, en el estadio Sausalito de la ciudad trasandina de Viña del Mar, en el partido inaugural del Triangular Internacional que se completa con el Betis de España.



River Plate volverá a presentarse el domingo próximo en el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza ante Betis, en el que se concretará la despedida del "Muñeco" Gallardo, en tanto el mini-torneo culminará el 16 de noviembre en la sureña ciudad de Concepción con el partido entre Colo-Colo y el equipo español dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, quien fue campeón dirigiendo a River en 2003.



El plantel millonario asumirá en Chile la última etapa de la notable tarea desempeñada por Gallardo como DT, con 14 títulos ganados.

En cuanto al plantel, viajaron todos los jugadores, incluso los lesionados Rodrigo Aliendro (con fractura de maxilar); Elías Gómez (síndrome meniscal); David Martínez (con una entesitis rotuliana); más Elías López, que regresó del préstamo en Godoy Cruz; Andrés Herrera, que recibió el alta médica; y el lateral paraguayo Robert Rojas, quien va a jugar alguno de los amistosos tras la fractura que sufrió en abril.

Los únicos ausentes son los que están convocados para el Mundial de Qatar: Franco Armani, que ya viajó para sumarse a la Selección Argentina; y Nicolás de la Cruz, que se entrena con Uruguay.

No obstante, Gallardo ya es historia y en Núñez está todo dado para recibir a su reemplazante, que sería Martín Demichelis, quien será oficializado como nuevo técnico del plantel riverplatense una vez que el "Muñeco" abandone el cargo.



Demichelis, de 41 años y con 70 partidos con la casaca de River entre 2002 y 2003, habiendo ganado dos títulos locales, llegará a River tras abandonar su puesto como entrenador del equipo Sub-19 del Bayern Múnich alemán.



El anuncio oficial está previsto para entre el 15 y el 20 del actual, cuando se termine de organizar el cuerpo técnico, ya que aún no hay respuesta de Javier Pinola para ser parte del equipo de trabajo, al no decidir si seguirá jugando un año más o se retira.



Por ahora, Demichelis va a trabajar junto con Germán Lux, como ayudante de campo; Alejandro Saccone, como entrenador de arqueros; y Flavio Pérez, como preparador físico; resta un ayudante más ante la negativa de Javier Gandolfi, quien continuará como DT de Talleres de Córdoba.



Lo que está definido es la pretemporada, que se hará en dos etapas: desde el 13 al 29 de diciembre en Potrero de Funes, en la provincia de San Luis, y luego del 3 al 18 de enero en Miami, en Estados Unidos, con al menos tres amistosos internacionales.



Colo-Colo acaba de consagrarse campeón chileno, con 63 unidades y a 11 del segundo Ñublense, dirigido por Quinteros, quien desestimó el último lunes de manera oficial el ofrecimiento que tuvo para ser nuevo entrenador de Independiente al no estar de acuerdo con la propuesta económica y deportiva.



El equipo chileno, que intentará reforzarse de la manera más conveniente para encarar la próxima Copa Libertadores 2023, cuanta en su plantel con los delanteros Juan Martín Lucero, Agustín Bouzat y el defensor Emiliano Amor (los tres ex Vélez Sarsfield), el defensor Matías Zaldivia (ex Chacarita y Arsenal), Leonardo Gil (ex Olimpo, Estudiantes y Rosario Central).



La historia de partidos oficiales entre River y Colo-Colo indica seis cotejos, todos por Copa Libertadores en 1967, 2007 y 2022, con cuatro triunfos del Millonario, un empate y una victoria de los chilenos.



Ponzio se subió al avión

El ex capitán de River y actual integrante de la secretaría deportiva, Leonardo Ponzio, formó parte de la delegación que viajó este martes en avión a Chile para realizar la despedida de Marcelo Gallardo.



Para Ponzio, histórico capitán de la era Gallardo, será el debut en sus funciones en el área dirigencial en los encuentros que River jugará en Viña del Mar ante Colo Colo mañana y luego en el partido en Mendoza del 13 de noviembre ante Betis.



El plantel viajó desde Aeroparque a Santiago de Chile y luego se trasladó en micro al hotel Novotel en Viña del Mar. En tanto, el viaje a Mendoza será el sábado, en un vuelo desde Santiago a Mendoza, con alojamiento en Hotel Cóndor de los Andes.