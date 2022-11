En la madrugada de ayer los vecinos de San Ramón de la Nueva Orán se encontraron con el fuego en las puertas de la ciudad.

El coordinador de Defensa Civil del municipio, Daniel Guzmán, había dicho hace meses que todas las alarmas sonarían cuando el fuego se acercara a alguna de las dos puertas de Orán. Esos puntos críticos son: El Cedral y San Agustín, al este y los campos con cañaverales y caña de bambú ubicados al oeste de la localidad, paralelos a la ruta nacional 50. El funcionario relató en FM Aries que fue justamente en el área del segundo acceso donde se encontró primero con la línea de fuego.

José Pacheco, segundo Jefe de Bomberos Voluntarios con base en la cabecera del departamento Orán, detalló a Salta/12 que no recibieron avisos de un incendio llamativo cerca de la ciudad por los canales habituales, el sistema 911 o una llamada telefónica a la estación. La noticia le llegó a través de fotos y videos que posteaban los vecinos en redes sociales.

El fuego cerca de la estación de servicio de YPF.

Respecto de las especulaciones sobre las causas del fuego, Pacheco fue contundente. “No nos consta que el incendio lo haya producido una empresa”, aclaró, refiriéndose al ingenio Tabacal, de propiedad de la multinacional Seaboard Corporation. Algunos medios de comunicación señalaban ayer a esa firma como la responsable del incendio. La hipótesis: una quema controlada de caña que, por un cambio repentino del viento, se tornó inmanejable. Pacheco no compartió esas especulaciones. “Más bien diría algún gracioso que sabe del tema lo inició”, dijo. Explicó que el material que ardió por tres horas, con llamas visibles desde toda la ciudad de San Ramón, “fue una cortina de caña bambú seca en medio de dos parcelas ya cosechadas del ingenio”. Su hipótesis es la de un transeúnte casual que encendió esas parvas de caña, “sabiendo de antemano que el incendio no prosperaría porque no tendría para donde avanzar”.

Las imágenes del fuego cerca de la ruta nacional 50, y a las puertas de los barrios Zenta y Estación, se viralizaron por redes sociales. Incluso llegó a los noticieros nacionales a media mañana de ayer. Pacheco aseguró que las llamas fueron controladas “totalmente cerca de las 3 de la mañana. Cuando se terminó de quemar la cortina (por la caña de bambú), se acabó el fuego”, relató.

Amanecer en Orán después del fuego de la noche anterior.

Mientras se desarrollaba la voraz masa de calor y no se conocía muy bien el devenir de la situación en ciernes sobre la ciudad de Orán, esa división envió tres dotaciones a sitios estratégicos. Una unidad se apostó sobre la ruta nacional 50, próximo al cañaveral que se incendió. La segunda, en las inmediaciones de una estación de recarga de combustibles de YPF. La tercera, cerca de los galpones de almacenamiento de frutas y verduras conocidos por Misión Zenta o La Frutícola. Muy próxima, esa unidad también se mantuvo alerta ante el posible desarrollo del fuego rumbo a las instalaciones de Gendarmería Nacional, donde se depositan automóviles con causas judiciales.

De forma paralela a la ruta 50, entre esa línea de fuego que ardió anoche y los barrios de la ciudad de Orán, corre un canal de agua que abastece al ingenio Tabacal. “El agua ya impedía que el fuego llegue a la ciudad por tierra”, explicó el segundo jefe de Bomberos. Indicó también que entre las cañas de bambú que ardieron por varias horas y la franja urbana más próxima, “había un lote rastreado (al que se le pasó la rastra) hace poco. Eso también impidió que las llamas se aproximen a la ciudad. Y por suerte, el viento comenzó a soplar de Este a Oeste”. La última variable fue determinante para tornar la situación de crítica a favorable. Cerca de las 3 de la mañana de ayer, las llamas ya no generaron mayor peligro.

Ojalá que llueva

La fiscal penal N° 3 de Orán, Mónica Viazzi, inició ayer, de oficio y con carácter de “muy urgente”, una investigación sobre los focos ígneos próximos a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. La fiscal tiene a su cargo la pesquisa sobre los motivos y responsables del incendio dentro de un lote que pertenece a Tabacal sobre la ruta nacional 50. Pero su pesquisa incluye otros focos detectados en los parajes El Oculto y San Ignacio, ambos sobre las rutas provincial 18. Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta se informó que Viazzi ya solicitó a la Unidad Regional de Orán “la elaboración un informe sobre las causas, magnitud y personas involucradas en los incendios mencionados, ante la sospecha de la probable intencionalidad del origen”.

Fue tal el impacto de las fotografías y videos que se viralizaron desde San Ramón de la Nueva Orán a buena parte del país, que el gobernador Gustavo Sáenz fue consultado sobre el episodio. “Fue intencional”, dijo. “No es un tema que lo pueda resolver yo”, respondió sobre quién o quiénes son los responsables. “Necesitamos que llueva y que la gente no haga lo que no corresponde. Lamentablemente, el incendio que se provocó ayer fue intencional y la Justicia ya está actuando en este tema”, insistió. Anoche se reportó un chaparrón sobre Orán, que no alcanzó a mitigar las llamas, y en Acambuco, donde se informó que cayeron unos 20 mm.

Estudiantes de Isla de Cañas, combatiendo el fuego a baldazos.

Por otro lado, durante el mediodía de ayer, el procurador General de la provincia, Pedro García Castiella, se reunió con la secretaria de Seguridad, Frida Fonseca, y el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazábal. El objetivo: aunar esfuerzos del Estado salteño en la lucha –que ya lleva tres meses– contra los incendios más próximos a centros urbanos, como San Ramón de la Nueva Orán, Pichanal, Isla de Cañas y Colonia Santa Rosa. Se suma Hipólito Yirigoyen en la misma jurisdicción, y otros sitios poblados como las serranías de El Oculto, espacio de ayllus de la Comunidad Kolla Tinkunaku.



El sitio más crítico de los incendios que se desarrollan hace mes y medio en las serranías de El Oculto es el Angosto de Paraní. “A ese lugar no llegamos con autobomba, sino a pie por el camino ancestral de la comunidad”, explicó Pacheco. Contó que el lunes personalmente estuvo en el lugar con los miembros de la comunidad kolla para diseñar con ellos picadas y espacios limpios para detener el avance del fuego. “Les dejamos motosierras, hachas, palas y otros elementos de zapa”, dijo. La idea es que los comuneros limpien algunas zonas críticas para que los bomberos o brigadistas nacionales sean quienes libren la batalla contra el fuego. Al cierre de esta edición, Pacheco aún no tenía el parte diario con novedades de esos focos que amenazan el territorio de la comunidad kolla.

Estudiantes voluntarios para combatir el fuego en Isla de Cañas.

David Ontiveros, del ayllu (grupo de familias) Angosto del Paraní dentro del área de Tinkunaku, contó que ya suman 50 las personas que luchan contra el fuego. Se trata de un paraje al que se llega caminando una hora y media por el camino ancestral, desde ruta provincial 18. “Estamos pelando con la ayuda de Defensa Civil del municipio”, dijo. A ellos se añaden Bomberos Voluntarios de Orán. El fuego está a unos pocos kilómetros de la comunidad, donde viven alrededor de 600 personas. “Aún no llegó la ayuda de los organismos provinciales y nacionales”, se quejó finalmente el comunero. José Pacheco aseguró que la ayuda de los brigadistas nacionales partirá para esa zona de comunidades originarias hoy temprano.

Incendios por todo el norte salteño

Durante la reunión de ayer entre el procurador General, la secretaria de Seguridad y el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia se analizaron algunos temas puntuales. Tras el repaso de las acciones judiciales que las fiscalías de Orán y Pichanal ejecutan desde agosto, García Castiella puso énfasis en la necesidad de “evitar que se efectúe un eventual aprovechamiento inescrupuloso de la tierra arrasada por el desastre ambiental”. Su valoración se debe a la pérdida de las cualidades ecológicas de lo que fuera un bosque nativo protegido y de alto nivel de conservación.

El 24 de agosto pasado la Procuración General de Salta abrió un expediente caratulado “Posible Estrago Forestal”. Lo tramita desde entonces la Fiscalía de Pichanal, a cargo de María Sofía Fuentes, quien investiga el inicio del foco ígneo en Valle Morado, entre Colonia Santa Rosa y Urundel. El 12 de septiembre último comenzó otro trámite por el foco ígneo cercano en una plantación de bananas en el paraje Río Blanquito (Orán). Este segundo proceso está a cargo de la fiscal Mónica Viazzi, desde el pasado 19 de septiembre.

Sin embargo, los incendios forestales arrasan buena parte de las Yungas del norte de la provincia de Salta. Dentro o fuera de la jurisdicción de la Reserva de Biósfera de la Humanidad, los bosques montanos y selvas de yunga se queman hace meses en los municipios de General Ballivián y Embarcación, consumiendo dos laderas de serranías. Esa gran masa ígnea se mueve al Este, a la altura de paraje Juntas de San Antonio cruzando las serranías hasta la altura del río Tomasito (Embarcación).

En esa misma jurisdicción, camino a la frontera con Bolivia por la ruta nacional 34, hay focos que se reportan a la altura de El Pocoy, El Aguay, Las Tabillas, todos parajes insertos en serranías al sureste de General Mosconi. En ese pueblo hubo focos que se aproximaron al ejido urbano durante la jornada de ayer. Al noroeste de Tartagal también se reportan incendios forestales, aunque ninguno próximo a esa ciudad. Otros focos ígneos se desarrollan por serranías próximas a Aguaray. Camino a Acambuco, algunos focos se desplazan por serranías al este del Dique Itiyuro. Finalmente, por la ruta nacional 50 camino a Aguas Blancas, otro incendio forestal de magnitud se mueve -según el viento predominante- en cercanías de la Reserva Provincial Laguna Pintascayo.

Al sur de San Ramón de la Nueva Orán, en el límite entre Salta y Jujuy, desde hace meses los incendios diezman el bosque nativo y la selva de Yungas de Urundel y Colonia Santa Rosa. Al cierre de esta edición, una de las masas ígneas ya se desplazaba cerca de la frontera con Jujuy, en Río Piedras. Del otro lado se encuentra la Reserva El Pantanoso, luego Parque Nacional Calilegua.

La llegada de brigadistas ayer.

Ayer los incendios forestales irrumpieron en el momento de homenajes como tema urgente en la sesión de la Cámara Baja. El presidente del cuerpo, Esteban Amat, que intervino para evitar que las exposiciones subieran de tono, dijo que la Cámara invitará a funcionarios del área de Ambiente o Seguridad para que concurran a informar sobre la situación provocada por los distintos focos ígneos en la provincia.

Algunos legisladores homenajearon a los bomberos voluntarios y brigadistas provinciales o municipales que trabajan en los incendios hace más de tres meses. La diputada Jorgelina "Koky" Juárez (bloque Todos), de Orán, aprovechó ese momento para señalar la diferencia de tratamiento que hubo para atender la urgencia del incendio ene el cerro 20 de Febrero, al lado de la capital provincial, y el fuego que ya lleva cien días "quemando el departamento Orán”. Sostuvo que si bien están llegando refuerzos, eso no es suficiente. “¿Qué va a hacer la provincia ante esta situación tan grave?”, preguntó, iba desarrollando la idea cuando fue interrumpida por Amat, quien le dijo que en todo caso se expresara al final, en la sección de Manifestaciones.