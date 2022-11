El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Laroque cargó nuevamente este miércoles contra el Presidente Alberto Fernández y aseguró que “está ensimismado”. Por AM750, el funcionario aseguró que el mandatario “piensa más en él que en el pueblo”. “En lo último que debe pensar es un uno mismo. Yo creo que hay una falta de perspectiva a la hora de ver lo que está ocurriendo”, apuntó.

Por otro lado, Larroque se refirió a la decisión de la vicepresidenta Cristina Kirchner de llamar a su exjefe de Gabinete para armar una lista presidencial en conjunto en 2019 y aseguró que en su momento la decisión tuvo que ver con “generar un punto de acuerdo, una tregua, un espacio de diálogo con ese sector del poder económico”.

Sin embargo, dijo que pese a los vínculos de Alberto Fernández con “el Grupo Clarín y la Justicia”, estos sectores “se mantuvieron en pie de guerra”.

Por eso, Larroque cuestionó que “del lado del presidente no se termina de caracterizar bien esta situación" y que "llegamos a un punto en el que si no explicamos pasamos a quedar todos atrapados en una cosa que no compartimos”.

"Necesitamos recuperar la iniciativa y Cristina es la figura que representa la esperanza. Donde uno va la gente pregunta si Cristina va a ser candidata. Cuando se ve un movimiento de esa magnitud la opinión de uno no importa. Yo creo que es la persona más capacitada", respondió Larroque sobre una eventual candidatura de la vicepresidenta en 2023.

En este sentido, consideró que Cristina "tiene la fortaleza para enfrentar lo que significa el poder en Argentina". "Pero no es sólo una decisión individual de Cristina. Es un compromiso colectivo de todos los peronistas. Hay que generar condiciones para ver qué es lo que tenemos que hacer", sostuvo.



NOTICIA EN DESARROLLO