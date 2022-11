Dos activistas ambientalistas disfrazadas con pelucas pegaron sus manos con pegamento a la famosa obra "Latas de sopa Campbell" (1962) de Andy Warhol, en la Galería Nacional de Australia, en Canberra, y pintaron consignas como “crisis climática” o “protesta artística” sobre las capas de protección de la obra. La protesta coincide con manifestaciones en museos y galerías en distintas partes del mundo.

Las activistas lograron irse del lugar antes de ser detenidas, y pertencen al grupo Stop Fossil Fuel Subsidies (Detengan los subsidios a los combustibles fósiles), que tal como hicieron antes Just Stop Oil y Last Generation, compartió videos de la protesta en sus redes sociales, en los que se ve a las dos jóvenes disfrazadas con pelucas pintando sobre el vidrio que protege la obra y pegándose al mismo. Desde la galería informaron que la obra no fue dañada, y que se retiraron los vidrios para limpiarlos.

"Andy Warhol no estaría de acuerdo con el uso repugnante de dinero público para apoyar a la industria de los combustibles fósiles cuando tenemos acceso a la gran cantidad de información que nos dice que debemos detener el uso de combustibles fósiles. Es una broma. Estaría riendo y llorando. El gobierno necesita mover el culo", sostuvieron desde la organización en sus redes sociales para justificar su acción.



Y expresaron que eligieron esa obra para señalar el "peligro del capitalismo". Se trata de una variación de la famosa "Campbell's Soup" que Warhol realizó por primera vez entre 1961 y 1962, y se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del movimiento "pop art" estadounidense.

Además, acusaron al gobierno australiano de actuar "rápida y eficazmente" para detener la protesta "no violenta" contra la obra, pero no para "cuidar" a los ciudadanos. "No recibimos un subsidio de 22.000 millones de dólares por minuto como la industria de combustibles fósiles, por lo que le pedimos su ayuda. Ve a stopffs.org para saber quiénes somos y cómo puedes ayudar", agregaron.

Otros actos de vandalismo de ambientalistas a obras de arte

Stop Fossil Fuel Subsidies no es la única que realizó actos de vandalismo a obras de arte en museos. La protesta está vinculada a las quye se sucedieron en las últimas semanas en Europa.

Este sábado, dos activistas se pegaron a los marcos de "La maja desnuda" (1795 - 1800) y "La maja vestida" (1800 - 1807), de Francisco de Goya en el Museo Nacional del Prado, en Madrid. Un día antes, cuatro activistas vandalizaron "El Sembrador" (1988), de Vincent Van Gogh, en el Museo del Palacio Bonaparte en Roma.

En octubre, ecologistas habían atacado "Los Girasoles" (1888), también de Van Gogh, en la National Gallery de Londres. Y "La joven de la perla" (1667) de Vermeer en La Haya.