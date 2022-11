El exsubjefe de la Unidad Regional V de Rafaela fue condenado a tres años de prisión condicional y a donar millón de pesos al hospital Jaime Ferré por incumplir sus deberes como funcionario público y por peculado. Ariel Palomeque, de 52 años, fue acusado por la Fiscalía de omitir el registro de bienes de uso asignados a la Unidad Regional y no distribuirlos a las dependencias que correspondía. Además, sustrajo elementos depositados en la División Logística. La fiscal Gabriela Lema, a cargo de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5 presentó la acusación y la jueza Cristina Fortunato dictó la sentencia en el marco de un juicio abreviado. Los delitos tuvieron lugar mientras fue jefe de la División Logística de la URV -entre marzo de 2016 y octubre de 2019-, y cuando fue subjefe de toda la Unidad -entre diciembre de 2019 y octubre de 2020-. "Pudimos comprobar que cuando estaba al frente de Logística, sustrajo para provecho propio efectos que estaban depositados en esa división policial. En octubre de 2020, se apoderó ilegítimamente de electrodomésticos, herramientas y 28 baldes de aceite. Los cargó en un trailer que remolcó con un automóvil y los retiró del lugar”, explicó la fiscal. Además, "omitió registrar los bienes de uso de Logística y de la URV, no dejó asentado el movimiento, omitió asignarlos a las diferentes unidades de Orden Público y no distribuyó equipos de protección para los grupos tácticos de la policía”.