“Cuarenta y cinco días sin ver a nuestra familia. Dibu fue papá y no pudo ver a su hija, no pudo hacerle upa; el Chino igual. Estamos a un pasito nomás y depende de nosotros ganar esta Copa. Vamos a salir y vamos a ganar para llevarla con nuestras familias, amigos, la gente que siempre nos bancó. Cuarenta y cinco días sin nuestra familia, muchachos. Teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo. ¿Saben qué? Esta copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá, para que la levantemos en el Maracaná. Para que sea más lindo para todos, asi que salgamos confiados y tranquilos que esta nos la llevamos a casa". Escuchar y ver la arenga de Lio Messi en los pasillos de un Maracaná repleto, previa a la final de la Copa América 2021 que terminó ganando Argentina, emociona hasta al hincha más cerebral. Pero se trata solo de uno de los tantos momentos conmovedores que forman parte de Sean eternos: Campeones de América, la docuserie sobre la selección nacional que Netflix subió a su catálogo semanas atrás y que El Nueve estrena este jueves a las 22, en tres jueves consecutivos, para TV abierta.



A diez días del comienzo de la Copa del Mundo Qatar 2022, Sean eternos se presenta como la antesala ideal para calmar la ansiedad futbolera de cara al 22 de noviembre a las 7 de la mañana, día y hora en el que el seleccionado nacional debutará frente a Arabia Saudita. La serie, como puesta de tres capítulos, muestra con material inédito toda la intimidad del camino que consagró al seleccionado que dirige Lionel Scaloni como campeón de la Copa America de Brasil, que cortó la sequía de 28 años sin levantar el trofeo continental. Y le dio la oportunidad a Messi de, por fin, obtener su primer título con la selección mayor. Un logro que la serie se encarga de dar cuenta en toda su importancia, por el significado que tuvo el torneo para el astro del fútbol mundial.

A través de un relato relajado de los jugadores y del cuerpo técnico de la selección, Sean eternos es mucho más que una serie sobre aquellos días en Brasil y en plena pandemia que terminaron con la obtención de la Copa América. En realidad, el documental producido por Pegsa (la productora del ex Puma Agustín Pichot) y Netflix es un viaje a la cabeza y la cotidianidad de Messi, el mejor jugador del mundo para quien hasta ese momento la gloria con la selección le era esquiva, propia de gambetas a las que él acostumbra maravillar cada vez que está en una cancha de fútbol. “Ganar la Copa América fue lo más lindo de mi carrera”, reconoce Messi en el documental, casi admitiendo la alegría que le generó levantar ese trofeo, pero también el peso de encima que se sacó tras gritar “campeón” en el Maracaná.

“Mi familia fue siempre la que lo vivió igual que yo, la que sufrió muchísimo, y al mismo tiempo intentaba estar fuerte delante mío para demostrarme que estaban bien, que no pasaba nada, pero yo sé lo que pasaron y ese momento fue como una descarga para todos”, reconoce el capitán del seleccionado nacional. En la misma línea, Angel Di María también da cuenta del significado que tuvo esa copa para todo el plantel e, incluso, para sus familiares. “Es difícil, tantos años de sufrimiento y al final poder lograrlo creo que no es solamente mío, sino que es de mi mujer, de mis hijas y del equipo también, de mi viejo. Después de todo ese sufrimiento que tuvieron, poder darles esa Copa y decirles ‘ya está, lo logré’. Tengo miles de trofeos, pero como este no, como este no hay, creo que este era lo único que quería”, admite el “Fideo”.

A lo largo de los tres capítulos de Sean eternos, la docuserie pone en evidencia y en primera persona algo que se suponía pero que no deja ser inédito en la historia del fútbol: las ganas de sus propios compañeros -incluso el Director Técnico- de salir campeones por Messi, más que por ellos mismos. Esa imagen final, una vez que el arbitro pitó el final del partido definitorio, con Messi arrodillado y abrazado por todos su compañeros sintetiza ese deseo.

“Me pone muy feliz que lo haya logrado, que lo hayamos logrado, pero sobre todo por él, por cómo nos enseñó a no dejar de intentarlo. Y algún día le contaré a mis hijos sobre todas las cosas de las que yo fui parte y lo ayudé, creo que, a cumplir uno de sus sueños”, asegura Rodrigo De Paul sobre “la Pulga”. Un sentimiento que también expresa en la serie Lionel Scaloni. “Nunca en mi vida vi algo igual, que un compañero esté esperando ganar algo por él, por Leo”, reconoce el técnico del seleccionado.

El fenómeno Messi dentro del fútbol mundial -eje natural del documental- no solo es analizado por los compañeros del capitán argentino sino también por destacadas figuras internacionales como Neymar Jr, Ronaldinho, Dani Alves, Xavi Hernández, Césc Fábregas, Sergio Busquets, Luis Suárez, Jordi Alba, Arturo Vidal y los ex jugadores argentinos Javier Zanetti, Javier Mascherano y Pablo Aimar. La admiración que expresan por Messi es unánime.

“La decisión de emitir en la pantalla de El Nueve la serie Sean eternos, producida por Pegsa y Netflix, tiene que ver con el planteo de El Nueve y del Grupo Octubre que a principios de año nos propusimos reflejar en el año del Mundial distintos aspectos de la selección argentina”, le cuenta a Página/12 Sebastián Rollandi, gerente general de El Nueve. “Lo hicimos -enumera Rollandi- con Amazon con la producción Selección Argentina, la serie, y en este caso con la serie que refleja la intimidad del equipo cuando ganó la Copa America en 2021. Refleja la unión que hay entre los jugadores y muestra a un capitán, Messi, con su personalidad, con su garra y con lo que para él significa la selección, lo que significó haber ganado la Copa América y la ilusión que tenemos todos los 45 millones de argentinos de cara al Mundial. Estamos felices de poder transmitirla en El Nueve, de poder ser una pantalla capaz de asociarse con las plataformas, que era otro objetivo durante el 2022. Eso se va cumpliendo: lo hicimos con Amazon , lo tuvimos con Flow de la mano de la serie de ficción El hincha y ahora lo terminamos con la serie de Netflix alrededor de la selección y del protagonismo de Messi”.