En sus redes sociales, el jefe comunal del PRO, Nestor Grindetti fue duró contra los líderes sociales: "Tenemos que eliminar la intermediación y los Belliboni, Grabois, Pérsico de la vida se van a tener que buscar un laburo decente. El kirchnerismo creó y fomenta la gerencia de la pobreza como dice Pichetto para crear su propio ejército militante en las barriadas y una suerte de nuevo sindicalismo que no representa trabajadores sino planeros."

La propuesta de Grindetti busca descentralizar la asignación y operatividad, no así el control, del nuevo Seguro de Desempleo en las provincias y por consiguiente en los municipios. "Todo argentino que tenga edad de laburar y no tenga trabajo, tiene derecho a recibir el SeDeDe (Seguro de Desempleo) por espacio de un año que tiene que ser equiparable a la canasta básica con la obligación de anotarse en la bolsa de trabajo de cada región, no podrá rechazar ofertas formales de trabajo superiores al valor de la canasta básica, deberá capacitarse en centros y espacios de formación y talleres con salida laboral y prestar servicio a cada municipio durante el lapso de tiempo que dure el beneficio realizando tareas para la comunidad en diversas áreas.", expresó Grindetti.





Y agregó: "Esta propuesta resuelve un aspecto pero falta la contrapartida que es el mundo del trabajo y sus empleadores, si no hay oferta laboral, nos quedamos rengos. Por eso tenemos que desarrollar un incentivo de baja de impuestos, ejemplo: Ingresos brutos en la provincia y tasas de Seguridad e Higiene en los municipios para que las empresas que se inscriban y tomen un beneficiario de un SeDeDe vean un incentivo real en hacerlo, asimismo obligar a las nuevas industrias y comercios que se habilitan por primera vez a que un porcentaje de su planta laboral está cubierta por beneficiarios de esta asistencia social temporaria."