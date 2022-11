Irán fabricó por primera vez un misil balístico hipersónico capaz de penetrar todos los sistemas de defensa, anunció este jueves el general Amirali Hajizadeh, comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución. "Este misil balístico hipersónico puede contrarrestar los escudos de la defensa antiaérea. Podrá atravesar todos los sistemas de defensa antimisiles", afirmó el general, citado por la agencia de noticias Fars.

Según el responsable militar iraní, "este misil que apunta contra los sistemas antimisiles enemigos representa un gran salto de generación en el aérea de los misiles". El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, manifestó su preocupación. "Este tipo de anuncios aumentan la inquietud, refuerzan la atención pública sobre el programa nuclear iraní". Países como Estados Unidos han desarrollado sistemas para defenderse de los misiles balísticos y de crucero. En cambio, la capacidad de rastrear y derribar un misil hipersónico sigue siendo una incógnita.

El anuncio se produce después de que Irán admitiera el sábado que había enviado drones a Rusia, pero dijo que lo había hecho antes de la guerra de Ucrania. El Washington Post afirmó el 16 de octubre que Irán se preparaba a enviar misiles a Rusia, pero Teherán dijo que esta información era "completamente falsa".

A diferencia de los misiles balísticos, los hipersónicos vuelan a baja altura: pueden alcanzar objetivos más rápido. Además son maniobrables, lo que dificulta su seguimiento. Varios países buscan desarrollarlos. Rusia, Corea del Norte y Estados Unidos anunciaron en 2021 que efectuaron ensayos, lo que reaviva temores de una nueva carrera armamentística. También China los tendría.

Rusia tiene ventaja con varios tipos de esos misiles y en agosto anunció que desplegó aviones equipados con esas armas hipersónicas en Kaliningrado, un enclave ruso rodeado de países de la OTAN en el noreste de Europa.

En declaraciones a Página/12, el Coronel (R) argentino Sergio Skobalski, Doctor en Relaciones Internacionales y analista de estrategia y seguridad, explicó que los misiles Mach 5 superan cinco veces la velocidad del sonido: vuelan a 6.170 Km/h. “No solo no se los puede detener, sino ni siquiera detectar”. Agregó que Rusia tiene el misil Avangard 20 –el más poderoso que existe- que vuela a 24.680 Km/h y podría alcanzar territorio norteamericano en 15 minutos desde los Urales. Y cada uno transporta 100 ojivas nucleares; Hiroshima es algo ínfimo, en comparación. Según Skobalski, las armas nucleares son diseñadas para no usarse, en la teoría: su efecto sería disuasivo. Porque una vez desatada una guerra nuclear, ya sería muy difícil detenerla. Y todo esto no puede separarse de la carrera aeroespacial: “estas tecnologías se prueban allí y después pasan al área militar”.

Tanto Irán como Rusia son objeto de sanciones. Irán, la sufre después de que Estados Unidos se retirara unilateralmente del acuerdo nuclear de 2015 entre Teherán y las potencias mundiales. Y Rusia, las sufre desde que invadió Ucrania. Los dos países han respondido a las sanciones impulsando la cooperación entre ellos en áreas clave para apuntalar sus economías.

El anuncio de Irán se produce en un contexto de estancamiento de las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015, alcanzado con seis potencias --Gran Bretaña, China, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos-- otorgando a Irán un alivio de las sanciones, a cambio de garantías de que no desarrollaría un arma atómica. Irán siempre ha negado querer obtener el arma nuclear.

El acuerdo se vino abajo tras la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018 bajo el mandato del presidente Trump. También se produce después de que Irán anunciara el 5 de noviembre el vuelo de prueba de un cohete capaz de propulsar satélites al espacio. Estados Unidos ha expresado su preocupación por el hecho de que estos lanzamientos puedan impulsar la tecnología de misiles balísticos de Irán, extendiéndose a la posible entrega de ojivas nucleares.

En marzo, el gobierno estadounidense impuso sanciones a las actividades relacionadas con los misiles de Irán, país que vive desde hace dos meses manifestaciones por la muerte de Mahsa Amini y acusa a Estados Unidos de desestabilizarlos. Este miércoles, Irán advirtió a los países de la región, especialmente a Arabia Saudita, que respondería a cualquier acción tendiente a desestabilizar la República Islámica.