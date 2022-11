Los legisladores del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Juliana Di Tullio en exclusiva con IP Noticias se refirieron al anuncio de Cristina Kirchner de recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti, en la causa que investiga el atentado en su contra.

"Es una buena decisión de la vicepresidenta y su defensa, y está fundamentada. Cristina Kirchner fue prudente en la investigación, mostró confianza en la jueza, tardó 20 días en presentarse como querellante y dos meses para hacer la recusación. Nadie puede decir que no tuvo reflexión previa", afirmó Tailhade. En ese sentido, la legisladora Juliana Di Tullio afirmó que "Cristina tiene razón":

"Al testigo no le dieron cabida y además la jueza demoró la investigación. Cuando apareció un vínculo político, la jueza demoró. Es increíble como se intenta bajarle el tono a un intento de magnicidio", señaló.

"La vicepresidenta no tiene otra opción más que recusar a la jueza. No se avanza en la causa, es algo objetivo lo que digo, no caprichoso", sentenció Di Tullio.

Mira la entrevista completa en ipnoticias.ar