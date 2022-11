Las médicas Dolly Portal, Fabiana Esber y el médico Martín Arias, todos pediatras, están siendo juzgadxs por la jueza Asusena Margarita Vásquez, en Tartagal, por homicidio culposo en perjuicio de un niño de 1 año, un hecho que data de 2018.

Para hoy viernes se esperan los últimos testimonios y los alegatos. El Ministerio Público Fiscal está representado por Gonzalo Vega. Mientras que los abogados Víctor Hugo Del Río y Eduardo Álvarez, defienden a Arias, y el letrado Juan Carlos Sánchez, defiende a las dos médicas.

Ayer declaró un médico que examinó al niño a pedido del abuelo, quien estaba preocupado por los síntomas que presentaba. Dijo que cuando lo revisó aparentemente tenía un cuadro de gastroenterocolitis y vómitos, por lo que le recetó gotas hasta la realización de un examen bioquímico, pero que este análisis le fue denegado por el Hospital Juan Domingo Perón, porque él se desempeñaba en ese centro sanitario.



El médico dijo que pudo observar una inflamación en el lugar donde se le había aplicado una inyección al niño por lo que le indicó masajes en la zona afectada.



Para hoy se espera la declaración de una última testiga, quien al momento del hecho se desempeñaba como gerente interina del hospital, y de la perito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que realizó el informe sobre el deceso del niño.



La madre del nene fallecido contó al momento de radicar la denuncia que en siete oportunidades acudió al hospital para que revisen a su hijo, que presentaba fiebre y vómitos. Cinco días después de la primera consulta, el niño fue internado en terapia intensiva, desde donde se requirió la derivación en avión sanitario a la ciudad de Salta, pero falleció durante el traslado debido a una sepsis.

El abogado Sánchez recordó que la madre fue a la guardia del Hospital a las 16 de un domingo, porque el niño tenía un cuadro viral febril. "Le recetan la dipirona, la enfermera le coloca la inyección y le ingresa una bacteria fulminante", explicó. Como el niño seguía descompuesto, la madre lo llevó el lunes de nuevo, entonces lo vio Portal, y le habría dado una medicación para la "fiebre y vómito", indicó el letrado. El martes la madre lo llevó a un medico privado fuera del Hospital, quien también advirtió que tenía fiebre y vómito.

El miércoles lo llevó de nuevo al Hospital y entonces fue revisado por la médica Esber, quien recién dispuso que se le hiciera un análisis general, pero no se realizó. La madre llevó los análisis con el resultado el jueves. Allí Arias "supuestamente, no lo atiende o no le quiere ver los resultados", y la madre vuelve a su casa con el niño enfermo.

El jueves por la tarde el bebé comenzó a convulsionar, la madre lo llevó a la guardia del Hospital, pero ya "tenía una infección generalizada y murió al otro día", dijo el abogado.

El argumento de la defensa es que "médicamente era imposible detectarle la bacteria porque estaba incubando". Sánchez no especificó cuál era la bacteria, pero dijo que sería intrahospitalaria. Dijo que la Fiscalía considera que hubo mala praxis porque lxs médicxs que lo vieron no le detectaron lo que le estaba afectando.

Sánchez adelantó que pedirá la absolución "porque era imposible diagnosticar que tenía esa bacteria, porque no salía ni en los análisis porque estaba incubando. Esber pidió análisis de orina, fecal, no detectó la bacteria. Hay una junta médica que dice que demora entre 4 o 5 días en incubar".

El "hilo se corta por lo más fino", dijo el abogado con respecto a la acusación a sus defendidas, ya que el niño tuvo que haber sido derivado en avión sanitario a la Capital pero llegó recién el viernes en la tarde, cuando el niño había fallecido. Dijo que tampoco había cirujano infantil en el Hospital para que lo opere, lo que podría haberlo salvado.

"En 2018, no había terapia intensiva", señaló además, por lo que el Hospital derivó al niño a una clínica privada, donde tenía que esperar el avión sanitario que el Ministerio de Salud se había comprometido a enviar en la mañana, pero no llegó.

Portal ya se jubiló, mientras que Esber y Arias siguen ejerciendo en el hospital público.