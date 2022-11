El presidente Alberto Fernández retrasará su regreso a la Argentina. Si bien tenía planeado volver de Indonesia, donde participará de la cumbre de líderes del G20, el 17 de noviembre cerca de las 14 horas, finalmente hará una escala en Madrid de diez horas y aterrizará el 18 por la mañana. De ese modo se descarta toda posibilidad de que el mandatario esté en algún acto por el día de la militancia. La protagonista de esa fecha será la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que encabezará un acto en el Estadio Único de la Plata.

Este viernes el Fernández amaneció en París. En la ciudad hay poco movimiento porque es feriado por el día del Armisticio, recordando el final de la primera guerra mundial. Por ese motivo hay muchos locales cerrados y poca circulación de autos. Un escenario completamente distinto al del día anterior, cuando hubo paro de transportes y las calles de la capital francesa eran un caos. La gente pasea abrigada con gorros y bufandas de lana porque la temperatura es de unos diez grados y el sol apenas se ve entre las nubes.

Fernández acompañó por la mañana a Macron en la ceremonia del 104º Aniversario del Armisticio. Se hizo en el Arco del Triunfo donde montaron una pantalla y gradas en la vereda de enfrente. El acto se denominó “Conmemoración de la Victoria y La Paz, homenaje a todos los muertos por Francia”. El presidente saludó a Macron e ingresó con él al palco. A las 16 (hora local) ambos mandatarios participarán del panel “Universalismo desafiado por la Guerra en Ucrania”, en el marco del Foro por la Paz, y a las 18 de un encuentro sobre Venezuela al que también se sumará el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Más allá de lo que sucede en París, Fernández y la comitiva no se pueden desconectar de lo que pasa en Argentina. Esperan con ansiedad qué dirá CFK en el acto del día de la militancia. Si bien no se sabe el contenido del discurso, hay diversos temas que tensionan la interna del Frente de Todos como la discusión por la entrega o no de una suma fija o bono para los trabajadores formales y también el debate por las Paso. De ambos temas hablaron cerca del Alberto Fernández durante el viaje a París. Miembros de la comitiva explicaron que el gobierno no planea dar una suma fija a los trabajadores registrados porque eso perjudica el proceso paritario --la misma postura que tienen "los gordos" de la CGT-- y destacaron la medida de aumentar el 15 por ciento las jubilaciones y pensiones más el bono de 10 mil pesos que se dará a los haberes mínimos.

Otro de los temas de disputa dentro del oficialismo es sobre la posible eliminación o suspensión de las Paso. Horas antes de partir hacia la gira internacional, el Jefe de Estado dejó firmados tres decretos. Uno de ellos aprobaba la extensión de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación para que los legisladores puedan tratar temas que interesan al Ejecutivo como, por ejemplo, el de Renta Extraordinaria. Eso se leyó como un buen gesto al kirchnerismo y a los gobernadores que se quedaban sin tiempo para que se apruebe el proyecto de los diputados de los bloques provinciales de Río Negro y Misiones que tiene el objetivo de eliminar las primarias. Sin embargo, desde el gobierno aseguraron en París que "dan por finalizado el tema", y que no están los votos necesarios para realizar esa modificación. Según las cuentas del mandatario hay unos doce legisladores del oficialismo que votarían en contra.