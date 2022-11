En 1986, 36 años atrás, la Selección Argentina de fútbol elevó al país en lo más alto tras consagrarse campeona de la Copa del Mundo, disputada en México.

Los legendarios Sergio Batista, José Luis Cuciuffo, Oscar Garré, Nery Pumpido, José Luis Brown, Oscar Ruggeri, José Luis Burruchaga, Ricardo Giusti, Claudio Borghi, José Valdano y Diego Maradona fueron en búsqueda de un sueño y lo alcanzaron. No obstante, al partir del territorio albiceleste hacia el país azteca, no fueron muchos quienes despidieron al equipo. Tal vez, porque no confiaban en que podían volver con la ansiada Copa. Y lo hicieron.

Para finales de junio, época en que terminó el Mundial y Argentina salió campeón, la situación dio un giro de 180°. Las personas se amontonaban en las calles, plazas y diversos espacios públicos como símbolo de alegría, euforia y agradecimiento hacia los goleadores que entregaron todo en la cancha. Incluso, miles de fanáticos, amigos y familiares fueron a esperarlos al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En esa línea, y para recordar aquella época tan significativa para todo el pueblo argentino, el Archivo General de Canal 9 compartió contenido inédito, original y propio del canal de cuando la Selección Argentina regresó con la Copa del Mundo. Recuerdos únicos de casi cuatro décadas de antigüedad que quedaron en la memoria colectiva de toda una sociedad.



Mirá el informe completo en el video.