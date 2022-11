En tiempos de redes sociales, la reacción de varios de los convocados no se hizo esperar y una palabra resumió el sentir de los elegidos tras la confirmación de la lista de Scaloni: "sueño".

"El sueño se hizo realidad", tuiteó el volante Rodrigo De Paul, una de las fijas del mediocampo de la Selección. "No puedo describir lo que se siente poder representar a mi país en una Copa del Mundo, pero puedo decirles que dejaremos el alma para que cada argentino se siente orgulloso de como llevaremos nuestra bandera. Ahora sí, más juntos que nunca", cerró el exRacing en un breve mensaje en la que también sumó una foto con la lista de 26 convocados.

De Paul se transformó en uno de los pilares de la era Scaloni e incluso siendo la gran figura junto a Ángel Di María de la final de la Copa América 2021. El del Atlético de Madrid, de 28 años, estará jugando en Qatar el primer Mundial de su carrera.

Un colega suyo del mediocampo, Leandro Paredes, también dejó sus sensaciones. "No hay palabras para describir lo que fue escuchar mi nombre en esa lista. Los sueños se cumplen y acá vamos a por otro", publicó el volante exBoca.

"Gracias a todos por el apoyo y vamos a dejar el alma para intentar dar otra alegría a nuestros país , vamos Argentina y vamos Selección siempre", concluyó el jugador de la Juventus, quien también estará por primera vez en la cita máxima, a los 28 años.

Otro emblema de la Selección que estará debutando en una Copa del Mundo -prueba del excelente trabajo de descubrimiento y reconstrucción del ciclo Scaloni post fiasco de Rusia 2018- es Dibu Martínez. "El trabajo y sacrificio me llevo a estar en una copa del mundo. Sin mi familia y amigos no lo podría haber logrado. Defenderé a mi país con todo lo que aprendí en lo profesional y en la vida. Espero que todos los argentinos se sientan orgullosos de nosotros. Vamos Argentina", tuiteó el arquero formado en Independiente, de 30 años, hoy en el Aston Villa.

En tanto, el que tampoco desaprovechó la chance de dar un mensaje fue el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. "No son 26, es un país entero detrás de la misma ilusión. Estamos más unidos que nunca", publicó en Twitter el dirigente que se encuentra en Emiratos Árabes Unidos junto con la delegación argentina a la espera del amistoso del miércoles.

También hubo mensajes del lado de enfrente, desde el dolor de no ser convocado. Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa, le dedicó un sentido mensaje a su pareja en Instagram: "Jamás dudes la carrera que elegiste, nunca jamás te cuestiones de lo que sos y no sos capaz, y mucho menos dejes que las decisiones de otras personas influyan en tu estado de ánimo y en que te hagan pensar si sos o no sos capaz de cumplir algún objetivo".