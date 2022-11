TEATRO

Puto y orquesta

Cantante y actor de las artes escénicas, Carlos Casella festeja sus veinte años con la música presentando su nuevo show, en el que navega por clásicos universales y estrenos compuestos especialmente para este concierto donde su voz, su cuerpo y su imaginario lo resignifican todo de una manera sofisticada e irreverente. Un apropiado resumen de una carrera con obras de una diversidad estética que va del extremo minimalismo de una canción a capella desnudo sobre el escenario, a un excesivo desborde performático cargado de elementos, desde lo acústico y de antiguo cabaret a un universo electrónico retrofuturista. Con Pedro Onetto el piano, Nicolás Rainone en contrabajo, Tomás Carnelli en guitarra, Bemjamin Báez en violonchelo y Gustavo Lesgart como bailarín y coreógrafo.

Viernes 18, a las 21, en ND Teatro, Paraguay 918. Entrada: desde $2500.

Fiesta en el jardín

Año nuevo en Buenos Aires. Isabel reune en su casa a varios artistas de su generación: una fiesta a la que preferiría haber ido como invitada. Mientras intenta esquivar a su novio ingeniero y enamorarse de un escritor últimamente muy solicitado, la noticia de un vecino envenenado por su esposa desvía la conversación. Mora Monteleone y María Sevlever –co directoras de la obra escrita por Monteleone, basada en cuentos de Katherine Mansfield– asumen el desafío de llevar el universo de la poesía al escenario, con música original de Jazmín Esquivel y la participación de distintos poetas que actuarán como invitados especiales en cada una de las funciones. Con Lucía Tomas, Nahuel Monasterio, Orlando Alfonzo, Juan Manuel Artaza, Violeta Postolski, Manuela Roca, Martina Krasinsky y Mora Monteleone.

Sábado a las 21 y domingo a las 20, en la sala 3 del Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $1000.

MÚSICA

Shufflemania!

A cinco años de su último trabajo, y a una década de su única visita porteña, el casi septuagenario Robyn Hitchcock acaba de lanzar el disco que estuvo grabando durante la pandemia, o mejor dicho durante el tiempo libre que le dejaron sus recurrentes y deliciosas apariciones online que se continúan al día de hoy. Si su disco homónimo del 2017, el número 22 de su carrera y grabado en Nashville bajo la batuta de Brendan Benson funcionó desde el título como un auténtico regreso en forma, este nuevo trabajo demuestra que no la ha perdido durante diez temas que van del pop garagero a convicentes meditaciones también pop, hay que decirlo, pero no por eso menos psicodélicas. La lista de invitados incluye a Johnny Marr, Sean Ono Lennon y –para delicia de los fans– Kimberley Rew y Morris Windsor, ex integrantes de Soft Boys. No lo busquen en Spotify: para escucharlo online hay que ir a su bandcamp.

Retrato del aire

Primer disco instrumental de bandoneón solo del prestigioso Pablo Jaurena, solista de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana de Córdoba, integrante del Trío MJC, de la Orquesta El Arranque y del grupo del pianista Andrés Linetzky, junto al que terminó participando del reciente álbum de tangos de Ricardo Montaner. Grabado originalmente en 2016, en el estudio Antara, de Córdoba, este disco de trece temas nació al tener que armar un repertorio para responder a la invitación de viajar a China como solista, durante ese año. Bautizado con el nombre de una de las composiciones propias incluidas, el trabajo incluye obras de Eduardo Arolas, Rodolfo Mederos y Astor Piazzolla, y por supuesto no esquiva clásicos como La cumparsita, los gardelianos “Volver” y “Por una cabeza”; y “Sur”, de Anibal Troilo y Homero Manzi.

ONLINE

El fin del amor

El “querer y coger” en el título del libro de Tamara Tenenbaum quedó afuera de su adaptación seriada, pero los responsables afirman que la versión audiovisual es fiel a la letra impresa. Protagonizados y producidos por la actriz y cantante Lali Espósito, los diez episodios de media hora disponibles en Amazon Prime Video describen la vida de una joven “nacida y criada en una comunidad judía ortodoxa en el corazón de Balvanera, quien aprendió las costumbres afectivas y sexuales del mundo laico como una antropóloga que descubre los modos de ser y hacer de una civilización desconocida”, según recuerda la solapa del best seller. Comparten cartel con Lali, entre otros, Verónica Llinás, Mike Amigorena y Vera Spinetta, para un relato que ambiciona describir las libertades, miedos, taras y recelos de toda una generación de mujeres. En palabras tomadas del libro, “todavía nos cuesta pensar que la soltería no es un estado de ansiedad, un estado de carencia afectiva del que hay que salir lo antes posible”.

Amistades peligrosas

La novela epistolar de Pierre Choderlos de Laclos, publicada hacia finales del siglo XVIII, ha sido una favorita del cine desde que Roger Vadim la llevó a la pantalla por primera vez en 1959. Luego le seguirían Milos Forman y Stephen Frears, entre otras versiones “de época” y contemporáneas, a las cuales ahora se suma esta serie disponible en Lionsgate+ que, en realidad, opera como una precuela de la archi conocida historia. Los ocho episodios de la primera temporada, que tendrán estreno semanal a la vieja usanza, recorren las historias de origen del vizconde de Valmont (Nicholas Denton) y la marquesa de Merteuil (Alice Englert), antes de convertirse en amantes en la París pre revolucionaria.

CINE

El tiempo perdido

Sigue en cartel exclusivamente en el Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415), los sábados a las 20, la película de María Álvarez, realizada antes de Las cercanas y luego de Las cinéphilas, con la cual comparte parentesco. Es que en la ópera prima de la realizadora, centrada en un grupo de mujeres amantes del cine, aparecía un grupo de lectores de En busca del tiempo perdido que se reunía periódicamente en un bar céntrico. El largometraje está dedicado exclusivamente a esa cofradía proustiana, integrada en su mayoría por hombres y mujeres de la tercera edad obsesionados con los recovecos de la extensa novela. “¿Qué significa perder el tiempo? ¿Y qué sería ganarlo? ¿Cuándo queda demasiado tiempo y cuándo empezamos a sentir que se nos termina? ¿Es una pérdida de tiempo leer varias veces la misma novela de siete tomos?”, se pregunta Álvarez. Con sensibilidad, sensatez y sentido del humor, el film registra los esfuerzos y placeres de esa “pérdida de tiempo” que convoca y enamora a los protagonistas.

El falsificador

“Un joven llamado Cioma quiere vivir la vida a pleno, pero tiene la desgracia de ser judío en la Berlín de la década de 1940”, reza la sinopsis oficial del largometraje de la alemana Maggie Peren, que puede verse en salas de cine. Cioma tiene un gran talento: con la ayuda de un plumín es capaz de adulterar cualquier clase de documento oficial. Así, con sus padres deportados por las nuevas leyes para los ciudadanos judíos, el protagonista alterna sus horas de trabajo en una fábrica de armas con la falsificación de pasaportes. Eso no es lo más peligroso, ya que en más de una ocasión se hace pasar por un militar de origen ario. El film está basado en las memorias de Cioma Schönhaus, publicadas en 2004.

TV

Marie Antoinette

Las cortes de tiempos idos, reflejos de temas universales y atemporales, siguen teniendo un atractivo enorme entre los consumidores de series. A la gran variedad de oferta relacionada con el género viene a sumarse esta coproducción franco-británica que debuta en la señal OnDirecTV casi en simultáneo con su estreno en Francia. Son ocho episodios con un gran despliegue de producción que describen la vida de la reina, interpretada por Emilia Schüle, en sus primeros años en el poder, luego de dejar su Austria natal para casarse con el Delfín de Francia. El retrato es el de una joven princesa que pasa de aceptar las reglas de la corte francesa bajo el linaje de los Borbones a transformarse en un ícono de la moda de su era, recreando a su imagen y semejanza la vida en Versalles. El guion fue escrito por Deborah Davis (la guionista de La favorita, de Yorgos Lanthimos) y el reparto incluye a los británicos Louis Cunningham (Bridgerton) y Jack Archer (Call the Midwife).

Martes a las 21, por OnDirecTV.

Quantum Leap

Toda una generación de espectadores disfrutó en los 80 y 90 de Viajeros en el tiempo, serie que acaba de recibir un auténtico reboot. En los nuevos episodios, el doctor Ben Song continúa la tradición de los viajes temporales, en parte para descubrir qué fue lo que sucedió con el protagonista de la saga original, el psiquiatra Sam Beckett. Respecto de traer de regreso al actor Scott Bakula, los productores declararon que “él conoce nuestro entusiasmo, amor y reverencia por el viejo show. Pero por el momento es un no”. ¿Será así o habrá una sorpresa para los viejos fans de la serie, cuyo título original, Quantum Leap, es ahora respetado en el mercado hispanohablante?

Lunes a las 22, por Universal Premiere.