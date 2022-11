El director del Colegio 5050 de Vaqueros, Aldo Pastrana, informó que la Dirección General de Educación Secundaria de la provincia autorizó esta semana una disposición interna para que se lleve a cabo el procedimiento mediante el cual se le asignará a esa institución se le imponga el nombre "Memoria, Verdad y Justicia".

La respuesta fue considerada tardía en la comunidad educativa que desde hace tres años pide la imposición de este nombre. La presentación del proyecto surgió como iniciativa de dos profesoras del departamento de Ciencias Sociales junto a lxs estudiantes, en 2019.

Según explicó una de las impulsoras, la profesora de historia Mercedes Arias, este año el proyecto volvió a presentarse. La Dirección General de Educación Secundaria, que depende del Ministerio de Educación de Salta, autorizó la disposición interna en la que el director del colegio propuso un procedimiento para la elección del nombre, pero esta respuesta demoró tres meses este año y llega cuando ya está por finalizar el ciclo lectivo.

Pastrana dijo a Salta/12 que la notificación de la autorización aún no le llegó de manera formal, le mandaron por whatsapp una fotografía, anticipándole que se la enviaron por correo.

El director explicó que cuando le presentaron un proyecto desde el departamento de Ciencias Sociales para poner el nombre al colegio solicitó información a las autoridades ministeriales para llevar a cabo el procedimiento. "El reglamento general dice cuáles son las condiciones para ponerle un nombre a la institución pero no dice las formas", señaló. Por ello, emitió una disposición interna proponiendo un procedimiento.

"En 2019 se presentó el proyecto, en 2020 durante la pandemia no se trabajó nada, en 2021 se trató de retomar muy lentamente, estuvimos trabajando con protocolos y con burbujas. En 2022 se retomó esta tarea, presenté una disposición interna a las autoridades de Educación Decundaria, a la supervisora Beatriz Salce, quien lo envió a la Dirección General de Educación Secundaria. La Dirección General respondió que autoriza que se realice el procedimiento", informó el director.

Según la disposición autorizada, en una primera instancia se realizará la difusión "a nivel comunitario" para informar que el colegio elegirá un nombre.

Luego, el director estableció que además de la propuesta ya existente para que el colegio se llame Memoria, Verdad y Justicia, van a recibir cualquier otra que surja de la comunidad educativa o de la comunidad de Vaqueros.

Después, cuando se hayan presentado los proyectos, "el análisis será hecho por la comisión, por los jefes del departamento de las distintas áreas, que son seis", también por "la representación de los delegados de los cursos, que son 17, y un miembro del equipo directivo", explicó. Por último, llamarán a una votación de la que participarán lxs miembrxs del colegio, estudiantes, docentes, padres y madres, ex estudiantes, y también cualquier persona de la ciudad que quiera hacerlo.

Pastrana explicó que el reglamento general solo establece que el nombre "debe estar relacionado con fechas, personas, o hechos ocurridos representativos para una comunidad".

El director dijo que antes, entre 2015 y 2016, ya habían realizado una propuesta ante el Ministerio de Educación para asignarle al colegio el nombre "Héroes de Malvinas" pero "no prosperó" porque ya había dos establecimientos educativos en la provincia con el mismo nombre.



Pastrana consideró "acertada" la propuesta para que el colegio se llame "'Memoria, Verdad y Justicia'. Si prospera, es importantísima porque hace referencia a un proceso histórico y a nuestra identidad", sostuvo, y agregó que trabajan con actividades en torno a la memoria durante marzo, y él mismo, como profesor de historia, retoma en esta última parte del año el estudio de lo referido a la última dictadura. "En La Caldera (municipio vecino) tenemos una historia muy cercana a la de la última dictadura, en El Gallinato se dinamitaron los cuerpos de las personas secuestradas en la última dictadura", recordó.

El director dijo que en el caso de que Memoria, Verdad y Justicia sea el nombre elegido al final del procedimiento, "va a ser la primera institución pública secundaria que va a tener ese nombre" en la provincia. "La estoy promoviendo, en el mástil hemos puesto las palabras memoria, verdad y justicia, y en las columnas del patio de la institucion. Para mí, todo proceso democrático es el que nos garantiza la participacion de todas las personas. Nuestros chicos, la comunidad va a ser la que finalmente nos dirá si quieren llevar este nombre", aseveró.

En 2019, la propuesta para que el colegio se llame Memoria, Verdad y Justicia tuvo el apoyo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien destacó como “fantástica la idea y sobre todo la persistencia".

Burocracia y visibilización

"Nunca hubo tanta burocracia para el nombre de un colegio. Hay un montón de obstáculos, de aprobaciones que tenemos que tener cuando es una voluntad de la comunidad educativa", manifestó Arias, quien también es miembra de la Red de Trabajadorxs de la Educación por la Memoria, cuyo objetivo es llevar adelante proyectos pedagógicos interdisciplinarios que hagan referencia a la historia reciente.



La profesora contó que el jueves de la semana pasada caminaron con lxs estudiantes por la plaza de Vaqueros para visibilizar el proyecto, "la comunidad está de acuerdo", señaló. "Salimos el jueves pasado, para entrevistar a las personas, para saber qué sabían del golpe de Estado en Argentina", contó. Dijo que también juntaron firmas a favor de proyecto, lxs chicxs grabaron videos e hicieron entrevistas, "entrevistaron a un excombatiente de Malvinas" que pasaba por allí.

Añadió que desde la red de educadorxs por la memoria propusieron tramitar el nombre del colegio mediante un proyecto ante la Cámara de Diputados. Sin embargo, la docente consideró que esto implicaría "burocratizar más" y que "no debería ser tan complicado asignarle el nombre" a la institución.

La profesora refirió que le contaron que en otros colegios al nombre "lo pone cualquiera, no presentan proyecto y no pasa nada". Sin embargo, "no hay un procedimiento claro" desde el Ministerio de Educación. Agregó que durante 2022 incluso el intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, firmó el aval para que le asigne el nombre elegido al colegio.

Detalló asimismo que este año pudieron realizar un mural por la memoria con lxs estudiantes, también participaron de los actos en homenaje a las víctimas de la Masacre de Palomitas. Ahora tienen planificada una capacitación de derechos humanos para el personal docente. De este modo, la institución demuestra que tiene una agenda pedagógica conducente con el nombre propuesto.

Pastrana recordó que años antes fue cuestionado por sectores negacionistas, al permitir actividades relacionadas con este enfoque de los derechos humanos. Por ello, solicitó poder llevar adelante este procedimiento con tranquilidad, y que la elección del nombre de la institución al final, sea respetada.

"Que sea aceptada como parte de la voluntad de toda la comunidad educativa. Los chicos tienen ya conciencia, hay todo un trabajo previo, los estudiantes están interiorizados. Esta propuesta (para que el colegio se llame Memoria, Verdad y Justicia) sale incluso de algunos estudiantes muy comprometidos, representativos también dentro de la comundiad de Vaqueros, habla bien de ellos, de las familias y de la formación que están recibiendo", manifestó el director.