Se llevó a cabo este viernes 11 de noviembre el conversatorio “Injusticia: Lawfare en Argentina y Latinoamérica”, organizado por Progresistas en Red, La Corriente de la Militancia y Plataforma de Pensamiento Latioamericano, auspiciado por la filial argentina de la Fundación Friedrich Ebert, en el cual referentes del ámbito político, académico y judicial debatieron sobre la utilización de la justicia como instrumento de persecución y hostigamiento de dirigentes y militantes del campo nacional y popular.

La ex vicegobernadora de Santa Fe, Griselda Tessio, el ex ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis; el diputado provincial por el Frente Soberanía Popular, Carlos Del Frade; y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la Nación, Agustín Rossi, expusieron sobre lo que se conoce popularmente como “lawfare” y que tiene como ejemplos destacados los procesos judiciales contra los ex presidentes Lula Da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.

Coordinado por Cecilia Vallina, directora general de Derechos Humanos y Memoria de Rosario, el objetivo del encuentro fue abordar, a poco de cumplirse 40 años de democracia en el país, una problemática que se ha convertido en una forma de “golpe blando”, que debilita la estabilidad y la calidad institucional de las democracias de América Latina.

El titular de la AFI y dirigente de la Corriente de La Militancia hizo un paralelo con las elecciones legislativas en los Estados Unidos, y señaló que esa “campaña fue la de mayor violencia política de los últimos años. La estigmatización creciente de determinados grupos sociales es un proceso contínuo en este país”. Una situación que se agrava con el uso de armas de fuego y la actuación de las agrupaciones que las promueven y que fomentan, a su vez, a los sectores violentos de extrema derecha. Según Rossi, esto se asemeja al contexto que rodeó el intento de magnicidio de la vicepresidenta por parte de integrantes del grupo Revolución Federal. Al mismo tiempo criticó la falta de repudio del atentado por parte de referentes de la oposición, como Patricia Bullrich.

Tessio recordó de su paso en la política santafesina que muchos de sus colegas parlamentarios “abominaban de una corriente fundamentalísima para Occidente que es el garantismo penal. Y son antigarantistas porque están convencidos de que el garantismo lo inventó (Raúl) Zaffaroni”, afirmó con ironía la abogada y docente. “Porque si el derecho no es garantismo es no derecho. Es el derecho penal de Videla, del enemigo. No puede pensarse un ordenamiento jurídico democrático sin garantismo, porque es el debido proceso”, agregó. Y ligó esto con el lawfare porque “si usa la ley como arma de guerra no necesito leyes, necesito jueces que en la interpretación de la ley la tergiversen”.

El diputado provincial y periodista Carlos Del Frade se refirió a que “la verdadera antinomia a debatir es democracia o privilegios, porque los privilegios en Santa Fe son poderosísimos y cuentan con la naturalización y también con la complicidad de muchos sectores, lo que va socavando la democracia”. Y señaló como un ejemplo de esa complicidad la persecución de la luchadora social Nadia Schujman, consecuencia de la “acumulación del poder económico, político, judicial y mediático en la provincia”, afirmó.

En la misma línea, el abogado de Schujman, Juan Lewis, consideró que los fiscales no han podido encontrar ni una sola prueba de ilegalidad en el trabajo realizado por su defendida que se dedicaba a investigar el crimen organizado. “Esta es la defensa de fondo, y espero no tener que repetirla porque a veces dar razones por las que alguien no merece ser perseguido es hacerle el juego a esta herramienta del lawfare”, concluyó.

Participaron de la actividad el ex diputado socialista, Eduardo Di Pollina; la concejala de Rosario, Norma López; la ex diputada provincial del Partido SI, Alicia Gutiérrez; la abogada de Hijos, Nadia Schujman; el coordinador de Plataforma de Pensamiento Latinoamericano, Gustavo Gamboa; el coordinador de Progresistas en Red, Marcelo Ferreira; y el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martinez.