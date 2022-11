Angel Cappa auténtico. Defiende el fútbol que le gusta, critica la saturación de partidos, se suma a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y la corrupción que implicó la elección de Qatar, asegura que Argentina es una de las candidatas a pelear por el título, habla de Messi, de Neymar, de las ausencias de Francia y se prende, con algunos reparos, en el juego de elegir una selección ideal con los futbolistas que vio en Mundiales. Una voz autorizada a pocos días del inicio del Mundial.



–¿Qué expectativa tenés con el Mundial?

–Antes de hablar del juego es necesario aprovechar el Mundial para denunciar la constante violación de los derechos humanos que hace Qatar. Miles de muertos entre los obreros que construyen las obras para el Mundial no pueden obviarse. La prácticamente negación de los derechos laborales, la desconsideración de los homosexuales y el castigo del que son víctimas, el menosprecio de las mujeres bajo la excusa de "nuestra cultura" como quieren disfrazarlo. Y, por si fuera poco, los sobornos comprobados a miembros de la FIFA que eligieron a ese país, sin ninguna tradición futbolística, como sede. Todo esto ha puesto de manifiesto la tremenda hipocresía de buena parte del mundo que pregona la defensa de los derechos humanos cuando en realidad lo que defienden son sus intereses económicos. Me hubiese gustado que la AFA, el Gobierno, los jugadores, o algún jugador de nuestra selección se hubiera sumado a la denuncia de las condiciones en las cuales se va a jugar, como hicieron otros jugadores y otras selecciones. Ahora, una vez que finalmente se jugará, yo espero como en todos los mundiales, poder ver buen fútbol.

–¿Se podrá?

–Tenemos derecho a esperar buen fútbol aunque la mayoría de los mejores jugadores del mundo y los mejores equipos estarán excesivamente recargados de partidos.

–¿Cómo ves a Argentina desde España?

–La veo como uno de los candidatos a pelear el título. El equipo ha conectado con el sentimiento de la mayoría de los argentinos porque responde a nuestro modo de entender el fútbol. El cuerpo técnico ha hecho un equipo y a ese equipo le agregó a Messi, que, entonces si, puede aportar todo su gran talento.

–¿Y a España?

–España está en un proceso de transición. Tiene buenos jugadores y respeta el estilo de los últimos años. Claro que después de aquella generación brillante que encandiló al mundo entero, es difícil no extrañarlos. Pero es un buen equipo.

–¿Podrá Francia reemplazar a Kanté y Pogba?

–No sé cómo hará para reemplazar a esos dos excelentes jugadores, pero no nos olvidemos que tiene otros que son muy buenos y un crack enorme Mbappé Y que son, además, jugadores de mucha experiencia.

–¿Qué fútbol veremos?

–No lo sé. El reparo es porque los jugadores, la mayoría, estarán saturados de partidos.

–¿La de Lo Celso es una gran pérdida?

–Creo que Argentina tiene varias posibilidades de reemplazar a Lo Celso. Algunos de características distintas. No sé qué opción elegirá el entrenador.

–Brasil mete miedo con los delanteros que se le caen de los bolsillos, ¿no?

–Brasil tiene muchos jugadores ofensivos.... pero ninguno es Ronaldo, ni Rivaldo, ni Ronaldinho, ni Zico, etc... Neymar, que podría asemejarse, últimamente parece estar en otra cosa y jugar para él sobre todo. Ahora, si lo despiertan sería el único comparable a esos cracks.

–¿Cómo imaginás que funcionará el VAR?

–El VAR si funciona como hasta ahora será una complicación en vez de una ayuda. Un inconveniente. No me gusta para nada. Aleja al fútbol de lo natural y lo acerca a la tecnología, a lo cuantificable. Y como sabemos el fútbol no es cuantificable, es un hecho cultural nada que ver con la tecnología.

–En una sobremesa ¿te animás a pronosticar cuáles serán los cuatro finalistas?

–No, no me animo. Esperemos a que pase la ronda inicial y ahí tal vez si.

–Como un juego y sabiendo de antemano que vas a estar obligado a dejar afuera a grandes jugadores, ¿podes armar un equipo con los futbolistas viste en Mundiales?

–Sólo para jugar ¡eh!: Fillol, Leandro, Ramos Delgado, Sacchi y Marzolini; Cruyff, Redondo y Maradona; Houseman, Romario y Pelé. Tengo otros 50 fabulosos jugadores para hacer más equipos.