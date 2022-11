Por más que River todavía no lo hizo oficial, Martín Demichelis será su entrenador. La confirmación llegó a través del Bayern Múnich, que saludó a manera de despedida al ahora ex técnico de la Sub 19 del club e informó que el motivo de la rescisión de su vínculo era para que el exdefensor se pudiera incorporar a su nuevo club.

A través de su cuenta de Twitter, el Bayern spoileó sobre el futuro de Demichelis. "El FC Bayern y Martín Demichelis han acordado que el entrenador del segundo equipo se traslade a su club formación, River Plate de Buenos Aires, a petición propia, para asumir el cargo de entrenador principal. Su sucesor será Holger Seitz", publicó el club alemán en sus redes sociales.

La contratación de Demichelis por parte de River era un hecho garantizado, pero ninguna de las partes lo había oficializado. La idea del club argentino era esperar que se terminara el ciclo de Marcelo Gallardo, que formalmente culminó el domingo con el amistoso que River le ganó 4-0 al Betis, para comunicar la noticia de su nuevo cuerpo técnico, aunque el club alemán se le adelantó.

"Llegué a Europa como jugador de River al FC Bayern, ahora voy en sentido contrario como entrenador. ¡Qué historia tan increíble! Estoy orgulloso de haber formado parte de la familia del FC Bayern en dos ocasiones y agradezco a todos los que lo hicieron posible y me acompañaron. Me voy de este club con mucha gratitud en mi corazón y ahora espero la gran tarea en mi segundo club del corazón", expresó Demichelis en el comunicado que publicó el club alemán para confirmar su salida.

Por su parte, Hasan Salihamidžić, director deportivo de Bayern Múnich, manifestó: "Martín ha recibido una oferta para convertirse en entrenador de uno de los clubes más importantes de Sudamérica. No queríamos negarle esta gran oportunidad y hemos accedido a su petición de rescindir su contrato. Sin embargo, lamento su marcha".

El club alemán también publicó una entrevista con Demichelis, quien a los 41 años asumirá el desafío de reemplazar el exitoso ciclo de Marcelo Gallardo. "Es una historia de locos. El Bayern me trajo de River como joven jugador y ahora vuelvo del Bayern como joven entrenador", dijo el cordobés que tendrá en el "millonario" su primera experiencia profesional como director técnico.

Como jugador, el defensor estuvo en el máximo campeón de Alemania entre 2003 y 2011, y ya retirado comenzó a trabajar en el club a mediados de 2019 al mando del sub-19. En 2021, Demichelis asumió como DT del equipo sub-21 y unos meses después se hizo cargo del equipo reserva.