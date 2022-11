Cristiano Ronaldo blanqueó la tensa relación que mantiene con las autoridades del Manchester United y apuntó directamente contra el DT del club británico, Ten Hag, de quien afirmó que no siente "ningún respeto". El delantero de Portugal reveló las razones que marcaron la distancia con las autoridades de la institución y sembró dudas respecto a su futuro.

Con una relación envuelta en críticas cruzadas, el "7" reveló este fin de semana que se sintió “varias veces traicionado por el club” y que no tiene “ningún respeto por el entrenador, Ten Hag”. En una entrevista televisiva, señaló que no solo el entrenador, sino también “dos o tres personas más del club buscaron que se fuera”.

“Por eso me sentí traicionado. Pero la gente tiene que escuchar la verdad, porque veo que desde el año pasado hay gente que no quiere que esté más en el United”, apuntó.



Luego, Ronaldo aseguró que por eso no tiene respeto por Hag. “Él no lo muestra por mí. Si tú no me respetas, yo nunca te voy a respetar”, disparó.



“No observé una evolución del equipo”

“Los aficionados deben saber la verdad. Quiero lo mejor para el club y por eso vine. Pero desde que Alex Ferguson se fue, no observé una evolución en el equipo”, dijo el delantero.

“Nada cambió, y si quieren que eso pase, tendrán que hacer las cosas de manera muy distinta en el futuro”, advirtió Ronaldo, que el próximo 5 de febrero cumplirá 38 años.

Los rumores de la pretemporada

Ronaldo reveló que durante el mes de julio su hija fue hospitalizada, lo cual le llevó a quedarse más tiempo junto a ella y no pudo regresar a tiempo para los entrenamientos de pretemporada.

De esta manera, aclaró su situación respecto a un episodio por el que no se había pronunciado hasta ahora, y por el que se generaron sospechas respecto a su vínculo con el club.

Además, el futbolista se refirió a la reacción del Manchester cuando, junto a su pareja, tuvieron que atravesar la dolorosa pérdida de uno de sus bebés en el parto. Tras lo ocurrido, hasta un club rival como el Liverpool decidió apoyarlo cantando You’ll Never Walk Alone (Nunca caminarás solo) en el minuto siete de su encuentro en Anfield.

Aquel detalle de la afición del Liverpool marcó a Cristiano, que aseguró que “nunca esperó ver eso”. Estos gestos, dijo, son los que no vio desde su propio equipo: “El Manchester United no mostró empatía en absoluto y no me apoyó durante este momento difícil”.

La respuesta a Rooney

Además, le apuntó a otro mítico delantero del United como Wayne Rooney, ya retirado y hoy entrenador en los Estados Unidos, que lo critica por lo que considera un escaso aporte de Ronaldo desde que volvió a Manchester.

“No sé porque me critica de esa manera. Seguramente debe ser porque él ya se debió retirar (tienen la misma edad) y yo sigo todavía en el más alto nivel”, finalizó.