Tras asistir a una nueva audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof encabezó una conferencia de prensa en la que instó a los legisladores a avanzar en la modificación de la ley previsional sancionada por la gestión Vidal en 2017.

“Estamos metidos en un berenjenal por culpa de Vidal, Macri y el PRO. Son los responsables directos del problema. La ley 15.008 fue un acto irresponsable y oportunista, porque fue aprobada sobre tablas, sin discusión en comisiones, intempestivamente y casi unilateralmente por Vidal. Este ajuste previsional estaba en línea con el proyecto nacional de aquel entonces. Un pieza neoliberal clásica de ajuste con una dificultad adicional” subrayó el gobernador que estuvo acompañado por el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, y el presidente del BAPRO, Juan Miguel Cuattromo.

La ley 15.008, redactada por Hernán Lacunza durante el gobierno de María Eugenia Vidal, elevó a 65 los años de jubilación para hombres y mujeres del Bapro, y redujo el haber a un 70%, dejando de lado el 82% que se cobraba con anterioridad a la norma. Los cambios generaron una verdadera avalancha de juicios contra el Estado provincial que podrían generar un fuerte perjuicio para la administración bonaerense. Precisamente el efecto inverso al que Lacunza y Vidal decían aspirar cuando avanzaron con la medida.

De hecho, tras la aprobación de la ley el día 18 de diciembre de 2017, trabajadores y trabajadoras del BAPRO presentaron medidas cautelares, de las cuales 5 mil fueron avaladas por la justicia, mientras que otras 11 mil aguardan resolución “En cuanto ganaron las cautelares, la ley no existe más. Por eso digo que es una ley muerta. No sirve, es un desastre, y eso sí fue producto de oportunismo e irresponsabilidad. El procurador Julio Conte Grand dictaminó la inconstitucionalidad. Asunto terminado. La ley está judicializada, no tiene eficacia ni resultados” remarcó Kicillof.

Con un proyecto de modificación que ya tiene los dictámenes de comisión necesarios para bajar al recinto legislativo Kicillof arremetió contra Mauricio Macri, a quien responsabilizó del cambio de actitud que adjudicó a los referentes de Juntos por el Cambio. “Nos pusimos a trabajar en un esfuerzo compartido para generar una ley que sirva. Fuimos a las comisiones para debatir e hicimos las modificaciones que nos sugirió la oposición y decidieron. Pero ahora no votarla porque apareció Macri en un zoom y les dijo que no la votaran", se lamentó el mandatario provincial.

“Todo este despelote, esta chantada, la tenemos por una participación política oportunista de la oposición que ya está en campaña. Quieren ajustar y que las jubilaciones vayan contra los jubilados, pero lo quieren hacer acá, y esta ley no existe más” sentenció Kicillof.

Por su parte, Palazzo destacó que el que el oficialismo intenta aprobar en el marco parlamentario “no genera nuevos derechos para los trabajadores y trabajadoras ni para los jubilados, sino simplemente restituye derechos cercenados y conculcados por Vidal”. “Pedimos que este miércoles el proyecto se trate, y si tienen que levantar la mano para votar en contra háganlo para señalar claramente quienes quieren que la provincia se haga cargo del monto de 400 millones debido a la impericia, la falta de lectura y la falta de entendimiento jurídico por parte del gobierno anterior”.

Vale destacar que, el viernes, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, convocó de manera oficial a sus pares a sesionar el próximo 16 de noviembre. Desde los sectores más duros de la oposición, ya advirtieron sobre la posibilidad de no dar quórum en caso de que el oficialismo quiera tratar la reforma.

De aprobarse la ley, se recuperaría el pago del doble beneficio para quienes hayan pactado jubilación y pensión, se restituiría el derecho natural que tiene cualquier mujer trabajadora de una empresa de jubilarse a los a 60 años, se daría una composición más equitativa del directorio con visión de género, habría ajuste en el haber jubilatorio que va por paritaria bancaria, y se restituiría el 82% de los jubilados y el 75% de los pensionados, mejorando el proceso de financiamiento que tiene la caja en lo que fue un esfuerzo compartido y equitativo entre las partes. A su vez, los trabajadores activos aportarían un 2% más (del 14 al 16%), los nuevos trabajadores un 5% más (del 14 al 19%), 1.2% aportarían los jubilados, y el Estado provincial aportaría un 5% de contribuciones patronales hasta llegar al 28% mientras dure el déficit.

“Hay poner en valor que este proyecto de ley surge a partir del diálogo institucional, democrático y absolutamente responsable de todas las partes”, subrayó Cuattromo. “El proyecto de ley repone derechos pero además propone un esquema de financiamiento solidario. No solo es una ley financieramente responsable sino que atiende a los puntos que la oposición dice que no tuvimos en cuenta. Parece que quien escribió ese comunicado no estuvo en ninguna de las instancias de diálogo institucional. Tenemos que dar una respuesta a una ley que está muerta”, afirmó.