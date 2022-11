El delantero portugués Cristiano Ronaldo declaró que se sintió "traicionado" por el Manchester United, que lo convirtió en una "oveja negra" a la que se culpa de todo lo que salió mal en la entidad, y cree que ahora lo están obligando a irse.



"El Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador sino también el resto de las personas que rodean al club. Me sentí traicionado", dijo Cristiano en una entrevista con The Sun, y agregó: "Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no sólo este año sino también la temporada pasada".

Al referirse a sus últimos entrenadores en el United, dijo que sólo respeta al noruego Ole Gunnar Solskjaer, quien fue despedido apenas unas semanas después del regreso de Cristiano Ronaldo al club.

Sobre Ralf Rangnick disparó: "Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Nunca había oído hablar de él". De Erik Ten Hag, que suspendió a CR7 el mes pasado por negarse a ser sustituido en el último minuto contra el Tottenham, dijo: "No le tengo respeto porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca lo voy a respetar".

También le respondió a Wayne Rooney, su ex compañero de equipo, muy crítico con el portugués: "No sé por qué me critica tan mal... probablemente porque él terminó su carrera y yo sigo jugando en alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es cierto".

El astro luso, que se perdió los dos últimos partidos del United por enfermedad, habló de sus últimas semanas en el equipo, marcadas por la inestabilidad y afirmó que los directivos de Old Trafford llegaron a dudar de él cuando les explicó por qué no podía volver, lo que le hizo sentirse "herido" y "mal".



Cristiano, que perdió en la primavera pasada a uno de sus hijos recién nacido, explicó que sintió "falta de empatía" por parte del club y que no participó en la pretemporada del equipo porque su hija de tres meses estaba hospitalizada. "Mi familia es todo para mí. Incluso más ahora después de lo que hemos pasado este año", admitió.

El Manchester United está "considerando" las duras acusaciones de su jugador estrella y la dará a conocer "después de que se hayan esclarecido todos los hechos", aunque por ahora apuesta por centrarse en la "unidad".



"El club considerará su respuesta después de que todos los hechos hayan sido establecidos", señaló el United en un breve comunicado.

La institución del norte de Inglaterra -tras la victoria 2-1 del domingo pasado en su visita al Fulham gracias a un gol en el último minuto del argentino Alejandro Garnacho, de apenas 18 años- asegura que está centrado en "preparar la segunda parte de la temporada y continuar el impulso, la fe y la unidad que se está creando entre jugadores, entrenador, equipo técnico y aficionados".