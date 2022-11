Los miembros de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación sesionaron ayer en Rosario, donde escucharon las problemáticas vinculadas con el periodismo local, luego de varios hechos intimidatorios entre ellos la aparición de una bandera con amenazas colocada en Telefé Rosario (ver aparte).

“La comunicación es un pilar fundamental para construir calidad, diversidad en la opinión, horizontalidad, y federalismo. No es posible proteger a los periodistas en una ciudad que no logra pacificarse. No existe antecedente en ningún lugar del mundo que evite el peligro de los periodistas en ciudades donde no se pueda vivir en paz”, enfatizó el secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, Edgardo Carmona.



“Los trabajadores de prensa debemos tener seguridad para desarrollar nuestro trabajo; desde que empezamos a discutir la ley de medios, nunca hemos coincido en casi nada con el presidente de la comisión de Libertad de Expresión”, afirmó Carmona. Al tiempo que expresó: “Entendemos la comunicación, como un derecho de los ciudadanos. Con patronales desconcentradas, con transparencia en el reparto de la publicidad oficial, y con medios públicos autárquicos no partidarios”.



Asimismo, el dirigente gremial detalló “Tenemos muchas diferencias con Juntos por el Cambio, que ha apañado la concentración de medios. Me gustaría que pudiéramos evaluar lo que está haciendo el periodismo en Argentina. La comunicación es un pilar fundamental para construir calidad, diversidad en la opinión, horizontalidad, y federalismo”.

En tanto, Carmona indicó: “Cuando nos enteramos del cartel nos sorprendió, tenemos la obligación de estar allí donde se encuentre la información y la noticia, no es posible proteger a los periodistas en una ciudad que no se logra la pacificación, no existe antecedente en ningún lugar del mundo que evite el peligro de los periodistas en ciudades donde no se pueda vivir en paz”.

Por último, el dirigente sindical destacó “En el ejercicio de la profesión, tenemos la responsabilidad de hacer cada día un periodismo mejor”.

También la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, y su par de Gestión Pública, Marcos Corach, participaron de la reunión. La misma se llevó a cabo en Rosario con el objetivo de trabajar en conjunto en políticas que permitan un ejercicio libre de la profesión, y convocó a legisladores nacionales y provinciales, concejales y periodistas de la ciudad.

En ese marco, Arena destacó que “la participación de todos los espacios políticos” y explicó: “No sólo estuvimos presentes, sino que somos parte de esta demanda, de profundizar todos los canales de diálogo, diálogo efectivo, diálogo donde nos vayamos con una agenda concreta”.

Luego, agregó: “Y, por supuesto, garantizar que las y los periodistas puedan hacer su trabajo con tranquilidad y seguridad. En función a eso, con el Ministerio de Seguridad de la provincia, se estableció un protocolo, sobre todo para movileras y movileros. Es una medida operativa que puede no ir al fondo de la cuestión, pero es un paso que nos parece imprescindible”.

Asimismo, remarcó: “La convocatoria responde a un reclamo que hacen las y los periodistas y, además de cuestiones vinculadas a la seguridad, aparecen otros temas del que todos y todas coincidimos como el crucial fortalecimiento de la Justicia federal, proyecto que está en Diputados de la Nación y que se tratará en Comisión este miércoles en un debate en el que tienen representación todos los sectores políticos”.

Por último, subrayó que “el ámbito ha servido y hay que darle continuidad. Los y las periodistas, la prensa y la ciudadanía exigen y merecen otra respuesta y estamos trabajando para poder darle la tranquilidad que todos los rosarinos y rosarinas merecen”.

Del cónclave participaron periodistas de diferentes medios de comunicación de la ciudad; el secretario del Sindicato de Prensa Rosario, Edgardo Carmona; los diputados nacionales Germán Martínez, Eduardo Toniolli, Waldo Wolff, Victoria Tejeda, Carolina Castest, José Núñez, Karina Banfi, Federico Angelini, Germana Figueroa Casas y Gabriel Chumpitaz; la diputada provincial Cesira Arcando; los concejales Norma López, Susana Rueda y Carlos Cardozo; y el secretario de Gobierno provincial, Oscar Urruty; entre otros.